Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi VakıfBanktan güçlü sendikasyon
TÜRKİYE EKONOMİSİ

VakıfBank’tan güçlü sendikasyon

VakıfBank’tan güçlü sendikasyon

VakıfBank, 17 ülkeden 27 bankanın katkısıyla 660 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Sendikasyon kredilerinde yüzde 109 ile yenileme oranı yüzde 100’ün üzerindeki tek bankayız” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
VakıfBank açıklamasına göre, banka, yılın ikinci sendikasyon kredisini 17 ülkeden 27 bankanın katılımıyla başarıyla çevirdi.
VakıfBank açıklamasına göre, banka, yılın ikinci sendikasyon kredisini 17 ülkeden 27 bankanın katılımıyla başarıyla çevirdi.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, rakip bankalar arasında yenileme oranını yüzde 100 seviyesinin üzerinde gerçekleştiren tek banka olduklarını belirterek, “Yenileme oranı yüzde 100’ün üzerindeki tek bankayız. Böylelikle toplam sendikasyon kredi bakiyemiz 1,7 milyar dolar seviyesine ulaştı”dedi. VakıfBank açıklamasına göre, banka, yılın ikinci sendikasyon kredisini 17 ülkeden 27 bankanın katılımıyla başarıyla çevirdi.

660 MİLYON DOLARLIK YENİ SENDİKASYON

  • Banka, bu işlemle toplam 660 milyon dolarlık yeni sendikasyon kredisi sağlamış oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, gerçekleştirilen işlemin, olağanüstü dönemlerde bile milli ekonomiye ve Türk bankalarına duyulan güvenin bir göstergesi niteliğinde olduğunu belirtti. Üstünsalih, “Böylesi zorlu bir yılın sonlarına yaklaşırken bir yandan tüm müşterilerimize kesintisiz desteğimizi sürdürmeye, diğer yandan da uluslararası piyasalardan ülkemize yeni kaynak getirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

3 YENİ BANKA DAHA EKLENDİ

“Hatırlanacağı gibi yılın ilk yarısında rakip bankalar arasındaki en yüksek sendikasyon kredisi yenileme oranını elde etmiştik” diyen Üstünsalih, şunları kaydetti: “Güçlü muhabir ağımız ve muhabir bankalarımızla sürdürdüğümüz uzun soluklu ilişkilerimizin bir yansıması olarak, şimdi de 4 kıtadan 27 uluslararası bankanın katkılarıyla toplam 660 milyon dolar tutarındaki yılın ikinci sendikasyon kredisini de başarıyla temin ettik. Böylece rakip bankalar arasında yenileme oranını yüzde 100 seviyesinin üzerinde gerçekleştiren tek banka olduk. Yenileme oranı yüzde 100’ün üzerindeki tek bankayız. Böylelikle toplam sendikasyon kredi bakiyemiz 1,7 milyar dolar seviyesine ulaştı.”

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ve Adalet Bakanı Gül iş dünyası ile bir araya geliyor
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ve Adalet Bakanı Gül iş dünyası ile bir araya geliyor

EKONOMİYE SAĞLANAN KAYNAK 3,9 MİLYAR $

  • Üstünsalih, geçen yıl sendikasyon listelerinde olmayan 3 yeni bankanın sendikasyon kredilerine ilgi göstermesi ve katılım sağlamasının son derece memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Bu kredi, hiç şüphesiz muhabir bankalarımızın milli ekonomimize ve bankamıza olan güvenlerini bir kez daha teyit etmiştir. Bu vesileyle muhabir banka temsilcilerimize sağladıkları destekten ötürü bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum” açıklamasını yaptı. Bu yılı yurtdışından en çok kaynak getiren Türk bankası konumunda olduklarının altını çizen Üstünsalih, son sendikasyon işlemiyle birlikte yılbaşından itibaren çeşitli yapılar altında yurtdışından Türkiye ekonomisine sağlanan kaynağın 3,9 milyar dolara ulaştığını aktardı.

YENİLİKLERİ VE FIRSATLARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Abdi Serdar Üstünsalih,

Üstünsalih, her alanda olduğu gibi uluslararası fonlama tarafında da yenilikleri ve fırsatları yakından takip ederek alternatifler üzerinde çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerine dikkat çekerek, “Toplam 12 milyar dolar tutarındaki uluslararası fonlamamızla bu alandaki öncü ve aktif konumumuzu koruyarak milli ekonomimize her anlamda katkı sağlamaya devam edeceğiz" yorumunda bulundu.

Abone Ol Google News
Türkiyeye karşı birleştik

Türkiye'ye karşı birleştik

​BAE Devlet Bakanı Gargaş itiraf etti.
Cezadan kaçamadılar

Cezadan kaçamadılar

​Korona denetiminde şaşırtan cevap.
TCMBden yeni karar

TCMB'den yeni karar

​Türk Lirası zorunlu karşılık oranı değişti.
Yan etkiler belli oldu

Yan etkiler belli oldu

​Moderna ve Pfizer'in aşılarıyla ilgili açıklama.
Altın değerinde '3' puan

Altın değerinde '3' puan

​Sivasspor iki kez geriye düştüğü maçta kazanmayı başardı.
İşte en kritik iller

İşte en kritik iller

​Türkiye'de günlük vaka sayısı 30 bine yaklaştı.

Ayrılmaz bir bütünüz

Ayrılmaz bir bütünüz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar açıklaması.

Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

Karantinadaki oğluna giderken tedbirlere uymayanları görünce...

İsrail'i sel vurdu

İsrail'i sel vurdu

​200 sivil tahliye edildi.
Can yakan tablo

Can yakan tablo

​Vaka sayısı ve ölü sayısı artıyor.
İş dünyasıyla <br>görüşmeler başlıyor

İş dünyasıyla
görüşmeler başlıyor

​Dolmabahçe'deki görüşmeler basına kapalı olacak.

Fransa'da polis terörü

Fransa'da polis terörü

​Siyahi adamı 15 dakika boyunca öldüresiye dövdü...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.