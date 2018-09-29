Ekonomi Validen OSB uyarısı Genç nüfusu tutamayabiliriz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ordu Valisi'nden OSB çıkışı

Vali'den OSB uyarısı: Genç nüfusu tutamayabiliriz

Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde OSB kurulması kapsamında kamulaştırma çalışmalarının sürdüğünü belirten Ordu Valisi Seddar Yavuz, “Yaklaşık 30 bin kişinin sanayide çalıştığı bir organize sanayi sistemini kurmalıyız. Yoksa genç nüfusu Ordu’da tutmakta zorlanabiliriz” dedi.

Haber Merkezi IHA
Ordu Valisi Seddar Yavuz
Ordu Valisi Seddar Yavuz

Vali Yavuz yaptığı açıklamada, istihdam konusunda çalışmaların arttırılması için çaba gösterdiklerini, özellikle bu 3 OSB için sıkı bir çalışma yaptıklarını belirtti.

130 milyon liralık kaynak gerekiyor

3 OSB’nin yer seçiminin yapıldığını, kamulaştırma işlemlerinin de devam ettiğini söyleyen Vali Seddar Yavuz, “Bizim, 3 yeni OSB’yi aktif hale getirebilmemiz için 130 milyon civarında bir kaynağa ihtiyacımız var. Geçen yıl içerisinde 22 milyon civarında bir kaynak bulduk. Bu kaynakla uzlaşma sağlanan arazilerin bir kısmının kamulaştırma bedellerini ödedik. Önümüzdeki yıl 3 yeni OSB’nin kamulaştırma işlemlerini bitirebilmek için çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor” diye konuştu.

'Genç nüfusu burada tutmakta zorlanabiliriz'

Ordu’da nüfus arttıkça istihdam konusunun öne çıktığına dikkat çeken Vali Yavuz, “Yaklaşık 30 bin kişinin sanayide çalıştığı bir organize sanayi sistemini kurmalıyız. Bunu kurabilirsek o zaman Ordu büyümeye devam eder. Aksi takdirde sadece diğer sektörlerle bu şehri önümüzdeki yıllara taşıyamayız. Genç nüfusu burada tutmakta zorlanabiliriz” ifadelerini kullandı.

İmar planları çıkacak

Çok sayıda iş adamının Ordu’da yatırım yapmak istediğine de dikkat çeken Vali Yavuz, “Çok sayıda iş adamı bize geliyor yer istiyor. Ama şu an için OSB’lerde kamulaştırma işlemlerini henüz daha bitiremediğimiz için iş adamlarımıza yer teslimi yapamıyoruz. Kısa zamanda imar planlarını gerçekleştirerek sanayicimizin, iş adamlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

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