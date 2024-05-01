Vatandaşlar bozdurdu dolar düşüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) TL’yi özendirici adımları döviz kurlarının düşmesini sağlarken, yastıkaltı birikimlerini elden çıkarmak isteyen vatandaşlar Kapalıçarşı’ya akın etti. Kapalıçarşı'da yıllar sonra ilk defa Merkez Bankası kurunun altında döviz satıldı. Serbest piyasada dolar kuru 31 lira 90 kuruşa kadar geriledi. Kurdaki geri çekilme sonrası yastık altı birikimlerini bozdurmak isteyen vatandaşlar, döviz büroları önünde kuyruk oluşturdu.

Konuştuğumuz Kapalıçarşı esnafı, vatandaşın döviz satışının son 12 günde daha belirgin bir hal aldığını söyledi. Döviz miktarının şişmesinin, Kapalıçarşı kurunun aşağıya gelmesinde önemli rol oynadığı belirtildi. Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) açıklandığı gün yaşanan döviz düşüşünden sonra yatırımcıların daha tedbirli olduğu da dile getirildi. Uzmanlar, bankalarda döviz alış-satış makasının yüksek olması sebebiyle soğuyan piyasada, yatırımcının mevduata yöneleceğini söylüyor.

31 Mart Yerel Seçimleri'nden sonra yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 3 milyar 900 milyon dolar azalırken, yabancıların döviz takaslı (SWAP) TL pozisyonları 5 milyar dolar arttı. Buna paralel olarak bankalarda azalan döviz pozisyonları, Merkez Bankası ile yapılan takas (SWAP) oranlarını 13 milyar 400 milyon dolar düşürdü. Veriler hem yurt içi hem de yurt dışı yerleşiklerin mevduat tercihlerinin TL’ye kaydığını gösteriyor.