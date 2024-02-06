Vestel Elektronik, Samsung ve LG grubu şirketlerine açtığı Hollanda'daki davadab rekor bir tazminat kararı ile döndü.





Vestel Elektronik, yüzde 100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret ve yurt dışı iştiraklerinin Hollanda’da haksız rekabet nedeniyle açtığı 2 milyar euroluk davada mahkeme 684,4 milyon euroya hükmetti.









VESTEL VE SEKİZ İŞTİRAKİNİ KAPSIYOR





Konuyla ilgili yapılan açıklamada haksız rekabet nedeniyle açılan davada davacı sıfatı ile taraf olan firmaların Vestel ve Vestel Ticaret, iştirakler Vestel Holland B.V., Vestel CIS Ltd., Vestel Trade Ltd., Vestel Electronica S.R.L., Vestel France S.A.S., Vestel Holland B.V. Sucursal En Espana, Vestel Holland B.V. Germany Branch Office ve Vestel Holland B.V. UK Branch Office’in olduğu ifade edildi.





Vestel Grubu şirketlerin açtığı davada davalılar olarak ise Samsung, LG grubu şirketleri ile Technicolr S.A., TTD International ve TDP SP. Z.O.O. şirketleri gösterildi.









TAZMİNATIN GEREKÇESİ HAKSIZ REKABET





Hollanda Doğu Brabant Bölge Mahkemesinde görülen davada tazminatın gerekçesi davalıların haksız rekabette bulunması gösterildi.





Vestel Grubu şirketleri toplam 2.053.200.000 euro tutarında tazminat talebinde bulunurken mahkeme davayı kısmen kabul etti. Verilen kararda TTD International ve TDP SP. Z.O.O. firmaları haksız bulunurken bu şirketlerin Vestel lehine 684.400.000 euro tazminat ödemelerine hükmedildi.









REDDEDİLEN KISIM İÇİN DE İTİRAZDA BULUNULACAK





Diğer davalılar Samsung, LG grubu şirketleri yönünden dava reddedildi. Açıklamada söz konusu kararın henüz kesinleşmediği ve taraflarının itiraz hakkı olduğu ifade edildi. Vestel reddedilen kısım için itiraz hakkını kullanacağını belirtti.





HİSSELERİ UÇUŞA GEÇTİ





Vestel Elektronik hisseleri, Şirket'in bağlı ortaklığı Vestel Ticaret ve yurt dışı istiraklerinin Samsung ve LG grubu şirketlerinden kazandıkları 684,4 milyon euro tazminat sonrası tavan fiyata yükseldi.





Dün 65,75 TL'den kapanan Vestel hissesi bugün yüzde 9,96 yükselerek Borsa İstanbul tarafından bugün için belirlenen tavan fiyatı olan 72,30 TL'ye çıktı.











