Virüs korkusu otobüsleri boşalttı: Kovid-19’dan kiralık kaçış

Koronavirüs (Kovid-19) otomobil kiralama sayısını artırdı. Kısa dönem araç kiralamaya rağbetin arttığını ifade eden Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı İnan Ekici, sektörün şu an içinde bulunduğu durumu sanal toplantı ile otomotiv gazetecilerine aktardı.

TOPLU TAŞIMALAR RİSKLİ GÖRÜLÜYOR

Kovid-19 tehlikesinin geçeceği öngörüsüyle uzun dönem kiralamada bir sorun yaşanmadığını bahseden İnan Ekici, kısa dönem kiralama tarafında çok minik bir artışın olduğunu kaydetti. Ekici “Müşterilerimizin toplu taşıma yerine araç kiralamaya yönelmelerinden dolayı şehir ofislerindeki kiralamalarda geçtiğimiz dönemlere göre az da olsa bir artış yaşanıyor. Özellikle 15-20 günlük veya aylık kiralamalara bir rağbet var. Bu noktada toplu taşımadan uzaklaşan şirket çalışanlarının ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için bireysel uzun süreli araç kiralamaya yönelmesi olasılığı 2020 yılında sektörün performansına olumlu etki edebilir” şeklinde konuştu.

HAVALİMANLARI YÜZDE 95 DÜŞTÜ

Kısa dönem ve günlük kiralama da düşüşün olduğunu anlatan Ekici “Günlük araç kiralama sektörünün iş hacminin yüzde 30’luk kısmını yabancı turistler veya yabancı iş adamlarının yaptığı kiralamalar oluşturuyor. Uçuşların neredeyse tamamen durmasından ötürü havalimanı ofislerinden yapılan araç kiralamalarında yüzde 90-95 seviyesinde düşüş var. Mevcut durumda kısa dönem ile günlük kiralama iş hacmi yüzde 50-60 daralmış durumda. Yurt dışından zaten gelen olmayacak, unutun onu hacmin yüzde 25-30’u gitti! Normal zamanda iki kat ciro yaptığımız yüksek sezon olan temmuz-ağustos ayına geldiğimizde pandeminin etkisi devam ederse, Ağustos 2019’la Ağustos 2020’yi karşılaştırdığımızda, belki yüzde 80-85 daralacağız” diye konuştu.

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ARAÇ YATIRIMLARI ASKIDA

Turizm sektörünün bu yıl ne olacağı konusunun kestirilemediğini aktaran Ekici sözlerine şöyle devam etti: “Ama daralma kaçınılmaz. Kiralama sektörü de bu daralmadan nasibini alacak. Yüksek sezondaki turizm beklentisinin Kovid-19 virüs etkisi ile ciddi düşmüş olması ve bizlerin de yüksek sezonda ağırlıklı cirolarımızı yapmamız nedeni ile düzelme yaşansa da büyük daralma ile karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Henüz araç yatırımlarını yapmamamız ise sektör açısından ‘hava yastığı’ etkisi olarak görülebilir. Kontrollü bir şekilde, çok yüksek yüzdeler olmamak kaydıyla, sektörün araç parkı büyüklüğü bir miktar daha geriye gelecektir” diye konuştu.

PAYLAŞIMLI ARAÇLAR MÜTHİŞ ZARAR EDİYOR

İnan Ekici

Dakikalık araç kiralama sektörüne de değinen İnan Ekici, herkesin lokasyon sayısını azalttığını söyledi. Ekici şöyle devam etti: “Her bir kiralamadan sonra aracı yıkamaya çalışarak şu an müthiş zarar ediyorlar. Çünkü örnek olarak bir saatlik araç kiralama bedeli 30 TL ise bir dezenfektasyon da araç başına 30 TL’dir. Yani hizmetimi devam ettiriyorum, 30 TL alıyorum ama 30 TL yıkamaya ödüyorum. Şirketler çok duyarlı. Çalışanlarını ve müşterilerini korumak için duyarlı olmak da zorunda. Bu dönem hesap kitap yapılacak bir dönem değil."

KİRALIKTA LİDER %26’YLA RENAULT

TOKKDER raporuna göre, yılın ilk 3 aylık döneminde Renault yüzde 26,5’lik pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka oldu. Renault’u yüzde 13,5 ile Fiat, yüzde 12 ile Volkswagen, yüzde 10,8 ile Ford takip etti.