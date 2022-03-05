Ekonomi Vodafoneda hedef 50 kadın çalışan
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vodafone’da hedef %50 kadın çalışan

Türkiye Vodafone Vakfı, kadınların istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirdiği projelerle son 11 yılda 61 bine yakın kadına ulaşırken, toplam 8,7 milyon TL’lik yatırım yaptı.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Vodafone’da hedef %50 kadın çalışan
Engin Aksoy (soldan ikinci)

Türkiye Vodafone Vakfı, kadınların istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirdiği projelerle son 11 yılda 61 bine yakın kadına ulaşırken, toplam 8,7 milyon TL’lik yatırım yaptı.

Grup olarak, 2025’e kadar kadınlar için dünyanın en iyi işvereni olmayı planladıklarını, 2030 yılına kadar da yönetimde ve liderlik rollerinde kadın oranının yüzde 40’a çıkarılmasını hedeflediklerini ifade eden Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Bu global hedefin bir uzantısı olarak, kendimize Türkiye’de de bir hedef belirledik. 2025 yılına kadar şirket genelindeki kadın çalışan oranımızın yüzde 50 olmasını amaçlıyoruz” diye konuştu.

Firmanın kadınlara yönelik projelerinin anlatıldığı toplantıda konuşan Aksoy “Dünyada kadın istihdamının yüzde 1 artması Gayri Safi Milli Hasıla’yı 80 milyar dolar artırıyor” dedi.

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