Vodafone’dan yerli rekoru

Doğu Anadolu ile Karadeniz’de toplam 250 ULAK baz istasyonunu hizmete alan Vodafone, ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyonuna sahip operatör oldu. Rize, Artvin, Ardahan ve Kars’ta hizmete sunulan ULAK baz istasyonlarıyla yaklaşık 12 bin kilometrelik alanda 200 binin üzerinde aboneye hizmet verilecek. Vodafone yerli baz istasyonu ULAK’a yatırımını sürdürecek. Dün Rize’nin Çayeli ilçesinde 250’nci baz istasyonu gerçekleşen törenle faaliyete geçti.

DESTEKLERİMİZ SÜRECEK

Vodafone olarak, ULAK yerli baz istasyonu için ilk günden bu yana en fazla destek veren şirketlerden biri olduklarını dile getiren Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, şunları söyledi: “Ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyonu olan operatörüz. Vodafone ve ULAK ekipleri, 40 uzmanla 2 bin 500 adam/gün boyunca çalışarak projenin hayata geçirilmesini sağladı. Dileğimiz, dijital geleceği yerli ürün ve hizmetlerle karşılayabilmek. Türkiye’nin dijitalleşme çıtasını yükseltmekte ULAK’ın önemli payı olacak. Biz de Vodafone olarak, yerli ve milli üretimi desteklemeye devam edeceğiz.”

KÜLLİYEDE 1 YILDIR KULLANILIYOR

Yerli ve milli baz istasyonu ULAK’ı son bir yıldır Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kullandıklarını aktaran Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ise, 5G’ye giden yolun yerli teknolojilerden geçtiğini vurguladı. Yerli iletişimin sınır güvenliği kadar önemli olduğuna dikkat çeken Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizin haberleşme alanındaki dışa bağımlılığını azaltmak, 5G’ye giden süreçte mobil işletmecilerin şebekeye ilişkin yapacağı donanım ve yazılım ihtiyaçlarını karşılamak ve elektronik haberleşme sektöründe yerli ve milli bir üretim ekosisteminin hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla ‘Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’ geliştirildi. Bugünden alacağımız önlemler ve atacağımız adımlar, yarının dünyasında teknolojiyi takip eden değil teknolojiye yön veren bir ülke olabilmemiz için oldukça önemlidir.”

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TÜM BİLEŞENLER YERLİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da, teknolojiyi ithal eden değil ihraç eden bir ülke olmak için canla başla çalıştıklarını belirtti. Bunun en önemli unsurlarından birinin de ULAK projesi olduğunu söyleyen Sayan, “Bu istasyonların bütün donanım ve yazılım bileşenleri, Aselsan, Netaş ve Argela tarafından, milli ve yerli imkanlarla, Türk mühendislerince geliştirildi. ULAK Projesi ile gelecek nesil mobil iletişim altyapısı ürünlerinin milli imkânlarla sağlanması amaçlandı. Bu amacın 5G ve ötesi yönünde güçlendirilmesi, küresel anlamda rekabetçi ve yeni bir endüstri oluşturulmasını sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Bine yakın noktada hizmette

Vodafone’un devreye aldığı 250 adet baz istasyonu ile birlikte tüm Türkiye’de toplamda bine yakın noktada ULAK ile hizmet verildiği bilgisini paylaşan Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi de, “Bir maratonda olduğumuzun farkındayız. Gerek devletimiz, gerek paydaş firmalarımız, gerekse Vodafone ile beraber tüm operatörlerimizin de bu inanç ve niyette olduklarını çok iyi biliyoruz” diye konuştu.

Bu sadece başlangıç Vodafone ile ulaşılan aşamayı dönüm noktası olarak gördüklerini ifade eden ULAK Haberleşme A.Ş. Genel Müdürü Dr. Metin Balcı, bu alanda hız kesmeden devam edeceklerini belirtti. Balcı, “İlk önemli aşamasını tamamladığımız projemizin sadece bir başlangıç olduğu inancı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.



