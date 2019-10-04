Volkswagen iştah kabarttı

Volkswagen'in Manisa'da şirket kurma sürecinin ardından yatırımcı akını başladı. Türkiye'ye karşı ön yargılı olan yatırımcının Manisa kararının ardından harekete geçtiğini söyleyen Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, Volkswagen yatırımının perde arkasını ve etkilerini Yeni Şafak'a açıkladı.

Alper Kanca

SKODA BAŞLATTI VW İŞİ BİTİRDİ

Yatırım sürecinin 2 yıl önce Skoda'nın yer arayışıyla başladığını ifade eden Kanca, "ABD'li bir aracı şirket vasıtasıyla yer alma hususunda Türkiye'ye gelen bir heyetle süreç başladı. Skoda'nın yer arayışına kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Manisa OSB ile birlikte biz de harekete geçtik. Çok planlı ve programlı bir şekilde yatırım için gerekli imaj çalışması tarafımızca yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi de sessiz ve derinden çalışarak tüm birimlerini anında harekete geçmek için seferber etti. Daha sonra Volkswagen'in işin başına geçmesiyle süreç yeniden başladı ve bu yüzden gecikme oldu. Volkswagen kesin yatırım kararını Skoda'nın yaptığı altyapı üzerinden hareketle noktalandırdı. Manisa OSB ise teklifler götürerek yer temini hususunda çalışmalara imza attı. Türkiye'de uzun zamandır çok seslilik yerine birlikte hareket ederek 23 yıl sonra bir yatırımın gelmesine elbirliğiyle katkıda bulunduk" şeklinde konuştu.

BİRÇOK FİRMA YER SORUYOR

Almanya'da iki yıl önceye kadar Türkiye'ye yatırım hususunda bir set olduğuna dikkat çeken TAYSAD Başkanı Kanca, Volkswagen yatırımı ile bu bakış açısının değişeceğini ve yatırımların ardı ardına geleceğini vurguladı. Kanca sözlerine şöyle devam etti: "Volkswagen'in yatırım kararının ardından gerek Alman gerekse global ölçekte birçok firma beni arayarak Manisa'dan yer sormaya başladı. Yatırım kararı Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen ama referans bulamayan birçok Alman ve uluslararası şirket için bir dayanak olacak. Türkiye'nin imajına olumlu katkıda bulunan bu yatırım aynı zamanda tedarik sanayisi için D segmentinde araç üreten uluslararsı Volkswagen yatırımcılarının da Türkiye'ye gelmesine sebep olacak. Bu yolla yerli tedarikçi yeni açılan kanallar vasıtasıyla iş yapacak."

4-5 MİLYAR DOLAR KATKISI OLACAK

Fabrika ile Türk otomotiv sanayiinin de farklı bir tecrübeye kavuşacağını ve kalite seviyesinin D segmenti araç yapımıyla yükseleceğini ifade eden Alper Kanca, "Volkswagen yatırımı ile birlikte 1,7 milyonluk üretim 2 milyonu geçecek. Avrupa'nın en büyük otomotiv tedarikçisiyiz. Volkswagen'in buraya gelmesindeki en büyük etkenlerden birisi paket bir program sunmamız. Kur, kaliteli işçilik, uluslararası tecrübe ve potansiyel pazar Türkiye'nin seçilmesinde önemli rol oynadı. Öte ayndan ithal girdi azalırken ihracat artacak. Yıllık 300 bin adet üretim yapması planlanan fabrikanın Türk otomotiv sanayii ihracatına katkısı 4-5 milyar doları bulur" açıklamasında bulundu.

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4 BİN KALİFİYE İŞÇİ TRANSFER OLACAK

Volkswagen fabrikası

Manisa'daki fabrikada 4 bin kişi çalışacağının altını çizen Kanca, "Bu işçileri Türkiye'nin bulması elbette biraz zaman alacak. Ama bakıldığında Volkswagen zaten bir merkez kuracak ve işçi yetiştirecek. Bu oluncaya kadar gerekli mühendis ve çalışanı diğer fabrikalardan transfer ve kendi bünyesinde çalışan 33 ülkedeki çalışanlarından karşılayacak. Bunun yanında Manisa 5-10 yıl içinde bambaşka bir yer haline gelecek. Gelişim açısından kendi çıtasını aşarken, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da bulunan dengesiz dağılımla iş yapan tedarikçilerin dengeli bir dağılımına vesile olacak" ifadelerini kullandı.

İhracatın kilosu 10 doları geçer

Şu anda Türk otomotiv sanayiinde ana sanayinin 8,90 dolar seviyelerinde olduğunu aktaran TAYSAD Başkanı Kanca, "Tedarik sanayiinin ihracat kilogram fiyatı 5,30 dolar. Volkswagen ile daha pahalı aracın ihraç edilmesi ihracat kilogram fiyatımızı 10 doların üzerine çıkarır. Bu da yıllardır daha fazla ihracat için atak yapmayı bekleyen sanayimizde müthiş bir yükseliş olur. Bu yatırımla birlikte teşvikler verildi. Ama işin kazanç boyutuna bakıldığında kesinlikle Türkiye menfaatine bir yatırım olacak. İnanın, verdiğimizden kat kat fazlasını kazanacağız" diye konuştu.