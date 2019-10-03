Volkswagen Türkiye’de

Türkiye’nin yıllardır beklediği Volkswagen yatırımı için sonunda harekete geçildi. Alman otomotiv devi, Türkiye’de yeni bir tesis kurmak için geçtiğimiz aylarda devlet yetkilileriyle bir araya geldi. O dönemde görüşmeleri tamamlanması için kısa bir sürenin kaldığı Volkswagen’in üretimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann tarafında açıklanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Alman otomotiv markası Volkswagen’in Türkiye’de kurması beklenen fabrika ile ilgili “Volkswagen’in yeni üretim otomobili için Türkiye’ye olumlu bakılıyor. Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarz açıklamalarda bulundular. Manisa’da yapılacak, yöresi bile belli” ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE ADRESİ KEÇİLİKÖY OSB

Dün Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün 2447 sayılı ilanı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer aldı. Buna göre, Volkswagen Aktiengesellschaft, 943 milyon 500 bin Türk lirası sermaye ile ‘Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ unvanlı şirketi Manisa’da kurdu. Şirketin merkezi “Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 14/118 Yunusemre/Manisa” oldu. Şirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu.

1 MİLYAR AVRO YATIRACAK

Birçok marka için üretim faaliyetleri gerçekleştirecek olan tesisin 1 milyar avrodan daha fazlaya mal olacağını belirtiyor. Kurulacak tesisin Doğu Avrupa pazarı için VW Passat ve Skoda Superb benzeri modellerden yılda 300 ile 350 bin bin kadar üreteceğini belirttiler. Kaynaklara göre inşasının 2020 sonu, üretimin ise 2022 yılında başlaması beklenen tesis Manisa ve çevresinden 4 bin kişiyi istihdam edecek. Öte yandan Manisa’daki fabrika arazisinin içerisinden demiryolu geçiyor ve karayolu ulaşımı rahat bir noktada bulunuyor. Volkswagen’in çalışacak işçiler içinde lojman inşa edeceği belirtiliyor. Volkswagen bir süredir Doğu Avrupa’da yeni bir üretim tesisi kurmayı planlıyordu.

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ÜRETİM KAPASİTESİ 2 MİLYONU GEÇECEK

23 yıldan bu yana otomotiv alanında fabrika yatırımı yapılmayan Türkiye’de sekör içinde moral olan bu karar, herkes tarafından hoş karşılandı. Volkswagen’in yatırımı ile birlikte Türkiye’de üretim yapan yerli ve yabancı otomotiv firmalarının sayısı bugün itibariyle 14’e ulaşacak. 1,7 milyon adet üretim kapasitesi bulunan sektör Volkswagen’in 300 bin adet ve üzeri üretim yapması halinde 2 milyon barajını da geçecek.

Ülkemize hayırlı olsun

Ali Bilaloğlu

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, “Volkswagen gibi köklü sanayi şirketlerinin Türkiye ye yatırıma gelmesi sadece istihdam için değil, aynı zamanda bulunduğu sektörün ekosistemi için çok hayırlı. İnşallah VW grubu yatırım kararını yakın tarihte açıklar. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Volkswagen güvenini gösterdi

Murat Şahsuvaroğlu

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, “Dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Volkswagen markasının yatırım için ülkemizi seçmesi ülkemize olan güvenin de açık bir göstergesidir. Aynı zamanda Volkswagen, iç pazarımıza olan güvenini de ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

Zaman baskısını hissettiler

Alper Kanca

Otomobil Taşıt ve Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Alper Kanca yatırımla ilgili şu görüşleri dile getirdi: “Son birkaç gündür Alman medyası bu yatırım konusunda tekrar çok aktif oldu. Arayanlar, soranlar, görüş isteyenler. Bu ilgi ve bizim de Almanya’daki iş arkadaşlarımızdan duyumlarımız kısa süre içinde resmî bir açıklama geleceğini gösteriyordu. Bu konuda da birkaç gazeteciye de görüşlerimi açıklamıştım. Belki bu hafta içi karar açıklanabilir demiştim. VW’nin resmî açıklamadan evvel böyle bir adım atması olumlu anlamda şaşırttı. Bu durum Volkswagen’in de en sonunda zaman baskısını hissettiğini gösteriyor. Çünkü görüşmelerle çok zaman kaybettiler, bu zamanı telafi etmeliler. Ayrıca bu VW İçinde çok önemli çünkü onların da kapasite ihtiyacı var ve bu kadar kısa sürede böyle bir kapasite yakın başka bir ülkede yaratmaları zor iki, küresel rekabet var herkes daha düşük maliyete üretmek istiyor Türkiye bu anlamda Volkswagen’e avantaj sağlayacak.”



