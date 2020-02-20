Ekonomi Volkswagen vazgeçmedi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Volkswagen vazgeçmedi

Manisa'da kuracağı fabrikanın yatırım kararını dördüncü kez erteleyen Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'den bir hamle daha geldi. İzmir Limanı'ndan yer tahsis eden Volkswagen için TAYSAD Başkanı Alper Kanca, "Türkiye'nin iyi ekonomik performansı ve Almanların konuyu daha iyi kavramaları fabrika kararını ciddi şekilde gündeme getirecek. Volkswagen bir fabrika kuracaksa bu Manisa'da olacak" dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in Türkiye'de fabrika kurma kararını 4'üncü kez ertelemesi kamuoyunda kafaları karıştırdı. 'Yatırım olacak mı olmayacak mı?' sorusunun cevabını Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Alper Kanca verdi.

SİYASİ BASKI ERTELETTİRİYOR

Alper Kanca

Volkswagen'in yatırım aldığı günle bugün arasında Türkiye lehine ne varsa hala korunduğuna işaret eden Kanca, "Volkswagen'in böyle bir fabrikaya ihityacı var. Bu yatırımı en hızlı ve en iyi şekilde Türkiye'de kurabilir. Aday ülkeler ile kıyaslandığında en etkin ve nitelikli yan sanayici yine Türkiye'de var. Dolayısıyla bizim tarafımızda çok birşey değişmiş değil. Volkswagen'in kurmuş olduğu şirket hala duruyor. Fabrikayı kurmayı düşündüğü arazi hala duruyor. Genel olarak bakıldığında değişen tek şey Türkiye tarafında askeri harekat ve siyasi durum. Volkswagen'in yatırım kararını ertelemesini vergiye veya ekonomik sebeplere dayayanlar var. Sadece siyasi sebeplere dayandığını söyleyenler var. Bu erteleme konusunda çok net birşey söylemek mümkün değil. Siyasi baskının özellikle Almanya'daki siyasi baskının temel faktör olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ KAVRANIYOR

  • Alman basınında Türkiye'ye yönelik haberlerin ne zaman şiddetlense yatırım açısının olumsuza döndüğünü söyleyen TAYSAD Başkanı sözlerini şöyle tamamladı: "Son 1 aydır Türkiye'ye yönelik haberlerde eskisi kadar sertlik yok. Bu da Alman kamuoyunda hafifte olsa bir yumuşama olduğunu gösteriyor. Benim beklentim Alman siyasetçilerin Türkiye'nin önemini daha iyi kavramaları ile yatırımın tekrardan ciddi bir şekilde gündeme geleceği ve Volkswagen'in eğer bir fabrika kuracaksa önümüzdeki yıllar içerisinde bu fabrikayı Manisa'ya kuracağı yönünde."

İZMİR LİMANI'NDAN ARAZİ TAHSİSİ YAPTIRDI

Mustafa Akkalay

Volkswagen firmasının Manisa'ya gelmesini bekleyen otomotivciler, yatırımın geri çekildiği söylentilerine karşın, dünya devi imalatçı firmanın İzmir Limanı'ndan yer tahsisi yapmasıyla rahat bir nefes aldı. Bu yatırımın tüm bölgeyi olumlu etkileyeceğini belirten Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Başkanı Mustafa Akkalay, "Uzun süredir Manisa'ya yatırım yapması için Volkswagen firması bekleniyor. Volkswagen İzmir Limanı'ndan büyük bir bölgeyi tahsis etmiş. Bu durum yatırıma devam edecekleri anlamına geliyor. Volkswagen Türkiye'deki ilk yatırımı yapmak için bölgemizi seçti. Bu bizim için bir şans. Bu yatırımın ardından tedarikçi yatırımları olacaktır. Burada bir imalatçı firmanın yatırım yapması imalatçıya tedarik sağlayan firmaların da buraya gelmesini tetikleyecektir" dedi.

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