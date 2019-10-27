Ekonomi Volkswagenin Türkiyede üreteceği iki model belli oldu
OTOMOTİV

Volkswagen'in Türkiye'de üreteceği iki model belli oldu

Volkswagen'in Türkiye'de üreteceği iki model belli oldu

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Volkswagen'in Türkiye tesisinde üretilmesi beklenen Passat ve Superb modellerine ilişkin, "Hem Passat hem de Superb, sedan sınıfında Avrupa'da en fazla satılan modeller. Bu nedenle aramızda hoş bir yarış olacak Türkiye'de de üretildiği zaman... Onlar kendi iddialarını ortaya koyacaklar, biz kendi iddiamızı ortaya koyacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Volkswagen Türkiye'de fabrika kuracak.
Volkswagen Türkiye'de fabrika kuracak.

Volkswagen (VW) Grubu markalarından olan Skoda'nın "amiral gemisi" Superb'in tanıtımı, geçen hafta İstanbul'da gerçekleştirilmişti.

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Türkiye otomobil pazarı, VW Türkiye yatırımı ve VW'nin Passat ile Superb modellerinin Türkiye'de üretme planlarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Bu yıl Türkiye otomobil pazarının 350-400 bin civarında yılı kapatabileceğini belirten Başar, "Eylül sonu 228 bin adetle bittiğini düşünürseniz, bundan sonraki dönemde ilk 9 ayda mukayese edilmeyecek bir hacim yaşanacak. Bunda en önemli etki faizlerin düşmüş olmasıdır. Ayrıca, iklim biraz daha iyileşiyor ve ekonomiye olan güven gittikçe artıyor. Gelecek yıl bunun devam edeceğini ve sadece otomobil olarak 500 bin civarında bir otomobil pazarı oluşacağını düşünüyoruz. Biz bu senenin son 2 ayından ve gelecek senenin 12 ayından umutluyuz." diye konuştu.

Volkswagen'den Türkiye açıklaması: Türkiye'ye alternatif üretim yeri aramıyoruz
EKONOMİ
Volkswagen'den Türkiye açıklaması: Türkiye'ye alternatif üretim yeri aramıyoruz

"Bize çok büyük katkısı olacağına inanıyoruz"

  • Zafer Başar, Volkswagen'in Türkiye yatırımını bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak "olağanüstü" olarak değerlendirdiğini ifade ederek, bunun Türkiye ekonomisine çok büyük katkı sunacağına inandığını vurguladı.

Söz konusu yatırımı şirket olarak da desteklediklerini ifade eden Başar, şunları kaydetti:

"Volkswagen ailesi içinde Skoda'nın ve Superb'in çok özel bir yeri var. Bunlar birbirine teknoloji transferi yapıyorlar. Bu modeli dizayn eden ekip, bugün Avrupa'da el üstünde tutulan bir ekip. Dolayısıyla bu performansı ve başarıyı yerli üretimle de sürdürecekler. Hem ülke ekonomimiz açısından hem bizim bilinirliğimiz açısından hem rekabet gücümüz açısından bu modelin Türkiye'de üretilecek olması bizi çok mutlu ediyor. Bize çok büyük katkısı olacağına inanıyoruz."

Seat motorundan Volkswagen amblemi çıktı
OYNAT 00:18
Seat motorundan Volkswagen amblemi çıktı
Seat motor kapağının üzerindeki amblemi bir bıçak yardımı ile kaldırınca Seat ambleminin altından Volkswagen amblemi çıktı.

"VW, ne kadar isabetli bir yatırım yaptığını gelecek yıllarda görecek"

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Başar, Volkswagen'in Türkiye'ye olan bakışına değinirken, şirketin bakış açısının "son derece" müspet olduğunu, Türkiye'de Volkswagen temsilciliğini yapan şirketlerle Volkswagen Grubu arasında çok sıkı bir iş birliği bulunduğunu söyledi.

Birçok konuda Türkiye'den örnek alınan uygulamaların Volkswagen tarafından transfer edildiğini ve kendi ülkelerinde de incelendiğini aktaran Başar, "İşini iyi yapan ekipler burada. Türkler gerçekten işini iyi yapıyor Volkswagen dünyasında. Biz de işimizi iyi yapan bir ekibiz. Bu ilişkinin müspet bir şekilde gelişeceğine inanıyorum." dedi.

Son dönemde yaşanan gelişmelerden Volkswagen'in yatırımının etkilenmeyeceğine işaret eden Başar, şöyle devam etti:

"Üretici birimler, 100-150 yıllık iş birlikleri içinde bu yatırımları yaparlar. Küçük olaylar, küçük siyasal gelişmeler bu büyük, dev markaların yatırım kararlarını etkilemez. Baktığınız zaman, Volkswagen ailesi, dünyanın her yerinde yatırım yapıyor. Türkiye'yi tercih etmeleri de haklı gerekçelere dayanıyor. Kendileri de, Volkswagen Grubu açısından düşünüldüğünde, içinde Skoda da var tabii, bunun ne kadar isabetli bir yatırım olduğunu gelecek yıllarda görecekler. Bunlardan emin olmasalar zaten böyle bir yatırımı yapmazlardı"

​Volkswagen ilk elektrikli otomobilini ve yeni logosunu tanıttı
FOTOĞRAF 13
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VW Frankfurt Otomobil Fuarı öncesinde ID.3 adlı ilk elektrikli otomobilini resmi olarak tanıttı.
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Daha önce Kasım ayında piyasaya çıkacağı açıklanan araçta 3 farklı batarya seçeneği sunulacak.
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Bu seçenekler 45 kW-saat (330 km menzil), 58 kW-saat (420 km menzil) ve 77 kW-saat (550 km menzil) şeklinde.
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Aracın 58 kW-saat'lik orta kapasiteli batarya paketinin sadece ID.3 1st launch edition adlı lansman paketinde seçilebilir olduğu belirtiliyor.
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100 kW'lık bir hızlı şarj ünitesinin 30 dakikada 300 km'lik bir menzil kazandırabildiği de açıklanıyor.
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Aracın arka aksa konumlandırılmış elektrik motoru 204 beygir güç ile 310 Nm tork üretiyor.
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Aracın maksimum hız değeri 160 kms ile sınırlandırılmış. 0-100 kms hızlanması gibi değerler henüz açıklanmış değil.
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Alman otomotiv devinin elektrikli modellerinde kullanacağı yeni logosu da görücüye çıktı.
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Volkswagen'in 1939 yılından günümüze logo evrimi.
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Aracın piyasaya ilk çıkışında Volkswagen, bu aracı ID.3 1st edition adlı lansman paketiyle sunacak. Paket kapsamında navigasyon sistemi, ısıtmalı ön koltuklar ve ısıtmalı direksiyon, 18 inç'lik çelik jantlar gibi birçok donanım bulunuyor.
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Bu pakete Plus paket eklenirse de araca park kamerası, adaptif hız sabitleyici, anahtarsız giriş ve çalıştırma, daha kaliteli döşemeler, karartmalı camlar, matrix LED ön farlar ve 19 inç'lik jantlar geliyor.
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ID.3 1st editionın Max paketi araca eklenirse tüm bu donanımlara ek olarak head-up display, Beats Audio ses sistemi, panoramik cam tavan ve 20 inç'lik jantlar gibi donanımlar alınabiliyor.
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​Volkswagen ilk elektrikli otomobilini ve yeni logosunu tanıttı
VW Frankfurt Otomobil Fuarı öncesinde ID.3 adlı ilk elektrikli otomobilini resmi olarak tanıttı. Alman otomotiv devinin elektrikli modellerinde kullanacağı yeni logosu da görücüye çıktı.


"Aramızda hoş bir yarış olacak"

Zafer Başar, Passat ve Superb'in Türkiye'de üretilecek olmasının Avrupa çapında rekabeti de beraberinde getireceğini belirterek, "Hem Passat hem de Superb, sedan sınıfında Avrupa'da en fazla satılan modeller. Bu nedenle aramızda hoş bir yarış olacak Türkiye'de de üretildiği zaman... Onlar kendi iddialarını ortaya koyacaklar, biz kendi iddiamızı ortaya koyacağız. Ama Volkswagen Grubu şöyle bakıyor; yapılmış olan bir ürünün tüketiminin de o coğrafya içinde olması tabii ki üretici birim açısından, ekonomik açıdan çok büyük bir fayda sağlar. Bu faydayı Türkiye'de gerçekleştirmek isteyeceklerdir." diye konuştu.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, ekim ayı başında, Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurmuştu. Hangi modellerin Türkiye'de üretileceği ise açıklanmamıştı.


2020 Volkswagen Passat tanıtıldı
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Volkswagen 2020 model Passat'ın tasarımında neredeyse hiçbir değişiklik yapmadı.
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Ancak yeni Passat'ın kullandığı yeni teknolojiler araca farklı bir kullanıcı deneyimi getiriyor.
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Passat'ın tasarım anlamında en dikkat çeken noktalarından birisi ön ızgarası ve farları oldu.
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Far kısmında LED paneller dikkat çekiyor.
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Arka kısımdaki Passat yazısı bagaj kapağına ortalanmış olarak hizalanmış.
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İlk Passat'tan günümüze kadar üretilen modellerin eskiz halleri.
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Alman otomotiv devi, 2020 model Passat’ın motorunda da ufak değişikliklere yönelmiş. Kaputun altında Arteon’da kullanılan 150 beygir gücündeki 1.5 TSI motor yer alıyor. Yeni Passat’ın 190 ve 272 beygirlik benzinli seçenekleri de mevcut.
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Dizel motorlar arasında dikkat çekenler 148 beygir güç üreten 1.6 litrelik TDI Evo ve 2.0 litrelik 190 ve 240 beygir seçenekleri oldu.
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Bilgi eğlence sisteminde Wi-Fi ve entegre SIM kart destekleri de bulunuyor. Yeni nesil Volkswagen Car-Net sistemiyle birlikte, Apple CarPla, Android Auto ve MirrorLink gibi uygulamaları sunan Volkswagen, sürücülerine yüksek teknoloji deneyimi sunuyor.
2020 Volkswagen Passat tanıtıldı
2019 Cenevre Otomobil fuarı öncesinde tanıtılan 2020 Volkswagen Passat tasarım olarak selefiyle neredeyse aynı çizgilere sahip. Ancak önümüzdeki yıl asfalta inecek olan otomobil yeni teknolojileriyle öne çıkıyor. Bu teknolojileri yarı otonom sürüş, sesli asistan, Apple Car Play desteği ve Android Auto olarak sıralayabiliriz. Alman otomotiv devi yine kullanıcılarına üst düzey bir deneyim yaşatacağa benziyor.


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