Yabancı çalıştırmak kolaylaştı

İş dünyası, uzun süredir personel açığını kapatmak için yabancı işçi kriterlerinin düzenlenmesi çağrısında bulunuyordu. Sektörlerin taleplerini değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yabancı işçilerle ilgili çalışma izni kriterlerini güncelledi. Dün itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, Türkiye'ye nitelikli yatırımcı ve iş gücünün çekilmesi hedeflenirken, ihtiyacın karşılanamadığı alanlarda yabancı çalışanlardan faydalanılması da öngörülüyor. Buna göre, son yıl net satış tutarı 50 milyon Türk Lirası veya daha fazla olan iş yerlerinde 5 yabancıya kadar çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde istihdam kriteri uygulanmayacak. Bilanço esası usulüne tabi iş yerlerinde çalıştırılmak istenilen her bir yabancı için en az 5 Türk vatandaşının istihdam edilmesi gerekecek.

YENİ KURULAN İŞ YERİ İÇİN 500 BİN TL SERMAYE ŞARTI

Yeni kurulan iş yerinde yabancı adına çalışma izni başvurusu için ödenmiş sermaye en az 500 bin TL olacak. Faaliyetteki işyerlerinde ise yabancı çalışma izni başvurusunda; ödenmiş sermayenin en az 500 bin TL veya net satışların 8 milyon TL ya da ihracatın 150 bin dolar olması kararlaştırıldı. Bilanço esası usulüne tabi işyerlerinin kurmuş oldukları adi ortaklıklar tarafından yapılacak çalışma izni başvurusunda da değişikliğe gidildi. Buna göre, ortaklardan en az birinin ödenmiş sermayesinin 500 bin TL veya net satışlarının 8 milyon TL ya da ihracatının 150 bin doları olması şartı bulunuyor.

BRÜT ASGARİ ÜCRET DİKKATE ALINACAK

Yabancıya ödenecek maaşta, çalışma izni başvurusu tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan brüt asgari ücret dikkate alınacak. Bu tutar, üst düzey yöneticiler ve pilotlar için asgari ücretin 5 katından az olamayacak. Ödenecek rakam, mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katının, diğer yöneticiler için asgari ücretin 3 katının, uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar için asgari ücretin 2 katının, ev hizmetleri ve diğer mesleklerde/işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücret düzeyinin altında kalamayacak.

Değerlendirmeden muaf olan yabancılar

İstihdam, mali yeterlilik ve ücret başlıklarında değerlendirme kriterlerinden muaf tutulma durumlarından bazıları ise şöyle:

Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar.

İnsani ikamet izni verilmiş olan yabancılar.

İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olanlar.

Vatansız Kişi Kimlik Belgesi sahibi yabancılar.

Uzun dönem ikamet izni verilmiş yabancılar.

En az 3 yıl süreyle Türk vatandaşı ile evli olan yabancılar.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları.















