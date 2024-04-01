Yabancı yatırımcı kesenin ağzını açtı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, mart başında ivme kaybeden performansını ay sonunda geri kazandı. Yabancı yatırımcılar yerel seçimler öncesi Borsa İstanbul'da yeniden alıma geçti. Yabancılar 22 Mart haftasında 428,8 milyon dolarlık net hisse alımı yaptı. Seçim sebebiyle fiyatlamalarda yaşanan oynaklık, yabancı yatırımcıların ucuza hisse toplamasının önünü açtı. Borsa İstanbul’da yabancı payı daha uygun maliyetlenme ile yılbaşından sonraki seviyesine geri geldi.

PORTFÖYLER AĞIRLIKLI BIST 30'DA TOPLANDI

Mevduat faizlerinin yüzde 50'yi aşması, döviz ve altın fiyatlarındaki yükseliş yerlileri Borsa İstanbul dışındaki yatırım araçlarına yöneltirken, yabancı pay sahiplerinin başlattığı satış zincirleri de son bulmuş oldu. Yerli payı düşerken yabancı alımının güçlendiği hisseler ağırlıklı olarak BIST 30 bünyesinde toplandı. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; şubat ayının karnesi ise net yabancı satışı ile kapandı. Yabancılar şubatta 35 milyar 172 milyon dolarlık alıma imza atarken, 35 milyar 392 milyon dolarlık satış yaptı. Bu süreçte toplam 70 milyar 565 milyon dolarlık işlem hacmi gerçekleştiren yabancı yatırımcının net satış tutarı 220 milyon 117 bin doları buldu. Mart ayının ilk yarısında da 229 milyon dolarlık satış yapan yabancı kurumlar son bir haftada elde çıkardıkları varlıkları yerine geri koydu.

BORSANIN PİYASA DEĞERİ 12 TRİLYON LİRA

Tüm yapılan işlemler ile beraber sene başından bugüne yabancının topladığı net 1 milyar 528,5 milyon dolarlık varlık miktarında kayda değer değişim olmadı. Yabancı aracı kurumlar net pozisyonlar ile beraber şimdiye kadar yüksek kârlılıklar elde etti. Borsa İstanbul'un piyasa değeri yılbaşında 11 trilyon 22 milyar lira iken, bugün bu rakam 12 trilyon 52 milyar liraya ulaştı.

Halka arzlar kazandırıyor

Yeni yılla birlikte, halka arzlar başlayalı yaklaşık 6 hafta oldu. İlk arzın talep topladığı 6 Şubat’tan bugüne toplamda 9 şirketin Borsa İstanbul'a kote olma talebi onaylandı. İşlem görmeye başlayan 8 halka arza toplamda 3 bin 345 liralık pay değerinde alım dağıtıldı. Söz konusu 8 şirketin bugün toplam kazancı 3 bin 46 lira olurken, 2024 halka arz portföyü ise yüzde 91 artarak 6 bin 392 liraya çıktı. Portföyün en çok kazandıran hissesi, 6 Şubatta talep toplamaya başlayan Pasifik Teknoloji (PATEK) oldu. Şirket yüzde 252 oranında getiri sağlarken, 2024'ün en çok yükselen hissesi oldu.







