Yalanlarıyla baş başa kaldılar

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde ekonomiyi hedef alan muhalefet, piyasaları manipüle etmek için ortaya attıkları yalanlarla baş başa kaldı. “Pazartesi günü bankalardan paralarınızı çekemeyeceksiniz” algısına başvuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li Aykut Erdoğdu gibi isimlerin ortaya attığı iddiaların aksine, seçimin ardından bankalar herhangi bir sorun yaşamadı.

İMAMOĞLU’NUN PAZARTESİ MANİPÜLASYONU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın seçimi kazanması durumunda vatandaşların bankalardan paralarını çekemeyeceğini öne sürmüştü. Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü (24 Mayıs 2023) Avcılar’daki mitingde konuşan İmamoğlu, “Pazartesi günü bankalardan milletin parasını çekemediği bir süreç istemiyorsak; ekonomiden sosyal yaşama, kültürel hayattan yoksulluğun giderilmesine, mülteci ve sığınmacı konusunun ortadan kalkmasına hep birlikte imza atmak istiyorsak çok çalışmak zorundayız” demişti.

ORGANİZE YALANLAR

“Bakın net söylüyorum. Ekonomiyi ve bankacılık sistemini felç edecek günlere doğru gideriz” diyerek manipülasyona imza atan İmamoğlu’nun yanı sıra CHP’li birçok isim, Erdoğan’ın seçimi kazanması durumunda benzer manipülatif söylemlerde bulunmuşlardı. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu dillendirdi. Erdoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sadece nakit avans kesilmeyecek, dövizi olan bankadan çekemeyecek, istiyorsan TL verelim diyecekler. O’nu da düşük kurdan verecekler. Fahiş faizli kredi dahi alınamayacak” gibi hayal ürünü ifadelerle tetikçiliğe soyunmuştu.

FİNANS SİSTEMİNİN EN GÜÇLÜ AYAĞI BANKALAR

Bu tür söylemlerin tamamen spekülasyon olduğunu dile getiren İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, bu kadar güçlü ve iyi düzenlenmiş bankacılık sisteminin olduğu bir yapıda “para çekilmeyecek” gibi durumların mümkün olmadığını vurguladı. Şener, Türkiye’de finans sisteminin en güçlü ayağının bankalar olduğunu ifade etti. Bankalarla ilgili herhangi bir sorun olmadığını anlatan Şener, bankaların alınan kararlara da çok hızlı adapte olduğunu dile getirdi.











