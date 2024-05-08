Yapay zekada gerçek atılım

Geleceğin teknolojisi olarak görülen yapay zeka alanında Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında çabalarının olumlu sonuçlarını almaya başladı. Hükümet özellikle son yıllarda yazılım ve mobil teknolojilerde yerlilik oranını artırmak için yoğun çaba harcayıp, kamu desteklerini de bu alana kaydırıyor. Yapay zeka ve insansı robotlar sıkça gündeme gelse de bu teknolojilerin en önemli faydası endüstriyel alanda olacak. İstanbul Ticaret Odası Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (İTOSAM) dün açıkladığı veriler ülkemizin özel sektör tarafında ciddi mesafe kaydetmeye başladığını gösteriyor.

KATMA DEĞERLİ İHRACAT İÇİN STRATEJİK ÖNEMDE

İTOSAM'ın "Akıllı Otomasyon Çağında Ulusların Rekabeti: Yapay Zeka, Robotlar ve Gelişen Ülkeler" başlıklı rapora göre, Türkiye merkezli yapay zeka işletmelerinin sayısı 1.195'e yükseldi Buna göre, Türkiye'de 2000 yılında 5 olan yapay zeka ürünleri geliştiren şirket sayısının 2023'te 1.012'ye, 2024’te ise 1.195’e çıktığı belirlendi. İlgili çalışma yapay zeka sayısını açıklamaktan ziyade, bu teknolojinin hangi alanlara yayıldığını göstermesi bakımından önemli. Zira tüketici elektroniğinde kullanılan robotlardan ziyade katma değerli ihracatı artıracak teknoloji üretimini etkileyecek alanlarda kullanılması önemli görülüyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETİMİ SEKTÖRLERE YAYILIYOR

Söz konusu araştırma kapsamında LinkedIn verileri geçmişe yönelik olarak analiz edildi. Türkiye’de yapay zeka kullanımın arttığının göstergesi olarak raporda, bu teknolojiyi en çok kullanan ilk 10 sektör; bilgi teknolojileri ve hizmetleri, yazılım geliştirme, medya, eğitim, sağlık, işletme danışmanlığı ve hizmetleri, endüstriyel otomasyon, finansal hizmetler, araştırma hizmetleri ve biyoteknoloji olarak sıralandı.

ROBOT STOKUNDA 18’İNCİ ÜLKEYİZ

İlgili analizin can alıcı noktalarından biri de endüstriyel robot stokumuz oldu. En fazla robot stokuna sahip 20 ülkeye ait verilere göre, dünya genelinde 3,9 milyon kurulu endüstriyel robot bulunuyor. 2025'te endüstriyel robot stok sayısının yıllık ortalama yüzde 10 artışla 5 milyon 227 bin olması bekleniyor. Türkiye ise 22 bin 735 robotla dünya genelinde en yüksek robot stokuna sahip 18'inci ülke konumunda bulunuyor. Çin 1 milyon 501 bin endüstriyel robotla ilk sırada yer alıyor.

ÜNİVERSİTEDE BÖLÜMÜ AÇILSIN

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yapay zekanın sanayi alanında giderek daha da etkili bir duruma geldiğini söyledi. Avdagiç, "Türkiye'nin dikkat etmesi gereken konu: Batı, yapay zeka ve robotikte yetişmiş insan gücümüzün bir kısmını çok hızlı bir şekilde bizden alıp götürebiliyor. Kendi ülkemizdeki yapay zeka uygulamalarını geliştirmek için üniversitelerde yeni bölümler açılmalı" ifadelerini kullandı. Avdagiç, İTO'nun iştiraki Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde yapay zeka uygulamaları yapan girişimcilere destek verdiklerini kaydetti.







