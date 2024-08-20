Yapay zekaya yol haritası

Türkiye'nin yapay zekâ ve makine öğrenmesi, nesnelerin interneti, nanoteknoloji, biyoteknoloji ve endüstri 4.0'ın gelişimi için 2024-2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi hazırlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili kuruluş temsilcileri ile çalışma grubu oluşturularak hayata geçirilen strateji Türkiye'nin hem ihracatını hem katma değerli üretimini hem de kritik teknolojilerde bağımsızlığını önceleyecek. Strateji, sektör paydaşlarından alınan görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

HER ALANDA YERLİ MARKA

Gelecek 6 yılda Türkiye'nin hem sanayi hem teknolojideki yol haritasını barındıracak strateji kapsamında öncelik 'Milli Teknoloji Hamlesi' olacak. Bu kapsamda, edinilen bilgilere göre yeni yerli markalar da oluşturulacak. Yeni Togg, Bayraktar gibi markaların oluşturulması için destekler verilecek. Oluşturulacak bu markalar ile Türkiye'nin kritik alanlarda bağımsız üretim yapabilmesi sağlanacak. Hazırlanan stratejide sadece otomobil ve havacılık alanında değil Türkiye'nin dışardan aldığı tüm ürünleri yerli olarak üretilmesi için planlamalar paylaşılacak.

FİRMALAR REKABET İÇİN BİRLEŞEBİLECEK

Sanayi ve Teknoloji Stratejisi sayesinde küresel rekabetin çok fazla olduğu sektörlerde şirketler alan bazlı olarak birleşerek rekabet gücünü artıracak. Teknoloji devi ülkeler ve firmaların domine ettiği çip, hava araçları, uzay teknolojileri gibi alanlarda KOBİ'lerin stratejik birleşmelerini destekleyen mekanizmalar geliştirilecek. Böylece birkaç farklı firma en iyi yaptığı işleri birleştirecek en uygun fiyata satacak ve böylece piyasalarda rekabet gücünü artırabilecek. Ayrıca farklı kalkınma ajansları ile bölgelerde saha araştırmaları yapılacak, rekabetçi sektörler belirlenerek KOBİ’lere yönetim danışmanlığı hizmeti sunulacak.

KALİTESİZ ÜRÜNE GEÇİT YOK

Türk firmaların üretim yaparken kullandığı ürünleri yerli olarak imal etmek için gerekli çalışmalar hızlandırılırken bir taraftan da ithal edilen kalitesiz ve güvensiz ürünlerin yerli üretici aleyhinde oluşturduğu kötü marka imajının sonlandırılması için gerekli işlemler yapılacak. Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri artırılarak dayanıksız ve güvensiz ürünlerin oluşmasını sağlayana materyallerin ithalatı engellenecek.

DÜNYAYA ‘YÖRESEL’ AÇILIM

Tarımsal üretimde üreticilerin kooperatif, birlik veya farklı kümelenme modelleriyle tarım ve hayvancılıkla doğrudan ilgili sanayi alanlarında birleştirilmesi gerçekleştirilecek. Çiftçilerin konserve, et, süt ürünleri imalatı gibi alanlarda girişim yapabilmeleri ve pazara erişmeleri için mekanizma kurulacak. Bu mekanizma ile hem çiftçilerin verimliliği hem tarımda teknolojiden büyük ölçüde sağlanacak. Böylece çiftçi sadece bölgesine değil Türkiye'ye hatta dünyaya ürünlerini ulaştırabilecek.







