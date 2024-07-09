Yapay zekâyla cebe göz diktiler

Dünyadaki trendleri yakından izleyip eğitimlerine dahil eden kurslar, şimdi de yapay zekâyı radarına aldı. Yaşam koçu, kişisel gelişim ve bilişim uzmanlığı derken özellikle sosyal medyada 'Yapay zekâ uzmanlığı' ilanları verilmeye başlandı. 'Yüksek kazanç elde edebilirsiniz' şeklindeki tanıtımların önemli bölümü, söz konusu modayı fırsata çevirmeye çalışıyor. Bu kurumlarda yapay zekâ okuryazarlığı veya kullanma eğitimleri ise verilmiyor.

MESLEK GİBİ PAZARLANIYOR

Tam olarak var olmayan meslek, gelir getiren ve standardı olan bir sektörmüş gibi pazarlanıyor. Aslında işin uzmanı olan yapay zekâ. Yani hayatımızı kolaylaştırması ve bize hizmet etmesi beklenen bu sistemi kullanmak için ders almak zorundaymışız izlenimi uyandırılıyor. ChatGPT, Gemini, Alexa gibi uygulamalar, yenilikler sunan teknolojiler olarak karşımıza çıkıyor.

İLGİYİ FIRSATA ÇEVİRDİLER

Son dönemdeki popüler örnekleriyle onlar; makale yazıp resim çiziyor, video oluşturup şarkı besteliyor. Sorularımıza yanıt veriyor. Arama motorundan hallice olan ve hayatımızı iyi yönde etkileyemeye başlayan bu uygulamalara çoğumuz tam olarak hâkim değiliz. İşte bu belirsizlikten kazanç sağlamak isteyenlere de gün doğuyor.

SAATİ 3 BİN LİRA

Birkaç yıl önce hayli popüler olan sosyal medya uzmanlığı veya yaşam koçluğu eğitimlerinin her yerde türemesi gibi bu alanda da firmaların yayılmaya başladığını görüyoruz. Özellikle sosyal medyada yoğun tanıtım var. Aklımızdaki gerçek soruya gelince: "Siz ne zaman yapay zekâ eğitmeni oldunuz da, uzman yetiştiriyorsunuz?" İnternetten ulaştığımız yetkililer, ders saatinin 750 ila 3 bin lira arasında değiştiği bilgisini veriyor.

EĞİTMENLERİN KİM OLDUĞU BELLİ DEĞİL

Kurs, akademi, danışmanlık adıyla ilan verenler, internet üzerinden hizmet sunuyor. Çoğunun herhangi bir ofisi yok. Arama motorlarına yapay zekâ kursu ya da uzmanlığı yazdığınızda onlarca ilan görebilisiniz. Sorularımıza WhatsApp destek hattı üzerinden yanıt verenler ise, eğitmenlerin işin ehli mühendisler veya yazılımcılar olduğunu söylüyor. Çoğu online olan dersleri kimlerin hangi vasıfla verdikleri de belli değil. Öte yandan, üniversiteler bünyesinde farklı teknoloji programları uygulanıyor.

ÜLKEMİZDEKİ CİDDİ KURUMLARI ARAŞTIRIN

Ülkemizdeki yazılımcılar, yapay zekâ modelleri üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Bunun dışında, yapay zekâ uzmanlığı adıyla belirli standardı olan meslek bulunmuyor. Onun yerine, vatandaşın ilgisini gerçek kazanca çevirenler bulunuyor. Yapay zekâyı daha anlamadan, mesleğini internetten pazarlamak, 'Son sınıf edebiyata' biyoloji sorusu sormaya benziyor. Kısacası okuyucu; şimdilik yapanın zekasıyla sınırlı olan bu teknoloji, Akşamsefası bitkisinin kalıtım şemasını çizene kadar yapay vaadlerle aramızdaki mesafeyi koruyoruz.







