Yarısı Bizdenin ilk evleri

İstanbul’un konut stokunu yenileyecek kentsel dönüşüm projesi Yarısı Bizden'de binalar yükselmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hayata geçirdiği kampanya kapsamında, devletin verdiği 1,5 milyon liralık destekle yapılacak evlerin ilk temeli Üsküdar'ın Salacak Mahallesi'nde atılmıştı. 25 Şubat 2024 tarihinde inşası başlayan proje bir ay sonra bitecek ve anahtar teslimleri yapılacak. Öte yandan, diğer ilçelerde de Yarısı Bizden projeleri hızla ilerliyor. Bakırköy'de devreye alınan kentsel dönüşüm projesinin de Aralık 2024'te tamamlanması öngörülüyor. Yeni Şafak, Üsküdar ve Bakırköy'deki bina inşaatlarını gezerek müteahhit ve hak sahipleriyle görüştü.

YENİ DÖNEMDE TALEP ARTTI

Üsküdar Salacak'ta yer alan projenin müteahhitliğini yapan Alihan Levent, bina inşasının hızlı bir şekilde devam ettiğini ve bitmeye yaklaştığını belirtti. Levent, "Binada 10 daire ve 1 dükkan bulunuyor. Bir ay sonra anahtar teslimlerini yapacağız. Projemiz 7 ay gibi bir sürede bitmiş olacak. Büyük bir titizlikle inşaata devam ediyoruz. 651 metrekarelik bir imar çıktı. Dairelerimiz 2+1 ve brüt 60 metrekare" dedi. Ödeme planı olarak önceden müteahhitlerin zorlandığını ancak kampanyada yeni döneme girilmesiyle şartların çok cazip hale geldiğini vurgulayan Levent, "Bakanlığın ilk ödemeyi yüzde 10’dan 30’a çekmesi bizim için çok iyi oldu. Son dönemde talep artmaya başladı. Bir yerle daha sözleşme imzalamak üzereyiz. Devletimiz sağ olsun yüzde 90 ödememizi aldık” diye konuştu.

RUHSAT ALMA SÜRESİ ÇOK UZUN

Levent, şunları kaydetti: Yarısı Bizden kampanyasının yeni yönetmeliğine göre, 1 milyon 500 bin liralık devlet yardımının ilk yüzde 30'luk kısmı, inşaatın "subasman" seviyesine ulaştığında alınabiliyor. Diğer ikinci kısmın yüzde 30'u "kaba inşaat" bitiminde, diğer yüzde 30'u ise "ince işlerin" tamamlanacağı aşamada tedarik ediliyor. Geriye kalan yüzde 10'luk destek ise "iskan" alımında yatırılıyor." Levent ayrıca, ruhsat alma sürelerinin kısalması gerektiğini bu durumun kendileri için zaman kaybına yol açtığını da aktardı.

Alihan Levent

Bakanımızı teslim törenine bekliyoruz

Müteahhit Alihan Levent, yaklaşık 1 ay sonra yapılacak anahtar teslimine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u davet etti. Levent, şöyle konuştu: "Teslim törenimizde Bakanımızı görmekten büyük onur ve mutluluk duyarız. Ev sahipleri de Bakanımızı görmek istiyor ve kendisini davet ediyor. Bu tarihi anda, hak sahiplerimiz anahtarlarını Bakanımız Murat Kurum'dan almalı."

Aziz Uçar

KAMPANYA CAN SUYU OLDU

Konuştuğumuz konut sahipleri de projeden memnun olduklarını dile getirdi. Kampanyayı herkese tavsiye eden hak sahibi Aziz Uçar, şu ifadeleri kullandı: “Binamız neredeyse 50 yıllık. Çok mutluyuz, zor bir süreci geride bıraktık. Bu kampanya bize can suyu oldu. Çoğu hak sahibi emekli, onlar için de iyi oldu. Paraları cebinde kaldı. Devletimize teşekkür ediyoruz."

Ali Kemal İpek

Bakırköy'deki inşaat yıl sonu tamamlanacak

Bakırköy'de başlayan bir diğer kentsel dönüşüm projesi, Aralık 2024'te tamamlanacak. 12 hak sahibinin bulunduğu projenin müteahhidi Ali Kemal İpek, "İnşaat yapım bedeli daire başına 3 milyon lira, 1,4 milyon lirası Yarısı Bizden'den sağlandı. Kredi desteği, böyle bir dönemde finansman açısından çok isabetli bir karar oldu" dedi.







