Ekonomi Yasa dışı kumar ve bahis oynayanlara haciz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yasa dışı kumar ve bahis oynayanlara haciz

Yasa dışı bahis ve kumar oynatan sitelere yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarla suç örgütlerine ait yıllık 350-400 milyon liralık gelirin önüne geçtiklerini bildiren MASAK Başkanı Kurt, "Yasa dışı bahis ve kumar oynayanlarla ilgili yapılan tespitler mülki idare amirliklerine gönderiliyor ve onlar da 10 bin lira ile 43 bin lira arasındaki cezaları tebliğ ediyor. Oynayanların evlerine haciz gelebilir" dedi.

Haber Merkezi AA
MASAK'tan yasa dışı kumar ve bahse sıkı takip.
MASAK'tan yasa dışı kumar ve bahse sıkı takip.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Hayrettin Kurt, sanal ortamda oynatılan yasa dışı bahis ve kumarla mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. TBMM'ye sunulan yasa teklifiyle illegal bahis ve şans oyunlarının katalog suçlar kapsamına alınacağını belirten Kurt, ayrıca, yurt içi ve yurt dışındaki illegal bahis sitelerini engelleme kararının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından resen yerine getirileceğini söyledi.

"Her şeyin takibini yapıyoruz"

Kurt, düzenlemenin, bu suçla mücadelenin etkin olarak yürütülmesine ve suçla mücadele eden birimlerin elinin rahatlatılmasını sağlayacağına işaret ederek, "Kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde suç organizasyonunda yer alanları belirliyoruz. Bu suç organizasyonunda 'hesap aracıları, üst aracılar, sokak ekibi, hesap bulanlar, web sayfalarındaki canlı destek ekibi ve web sayfasını kullananlar' olduğunu görüyoruz. Bunların her birinin takibini yapıyoruz." dedi.

AA
MASAK Başkanı Hayrettin Kurt

Yasa dışı bahis oynayanlara da ceza yolda
EKONOMİ
Yasa dışı bahis oynayanlara da ceza yolda
  • Bu suçla mücadeleyi son derece etkin ve artan bir kararlılıkla yürüttüklerini vurgulayan Kurt, böylece suç ve terör örgütlerini çözmeyi, bunları adalet sistemine teslim etmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Kurt, yasa dışı bahis sitelerinin genelde yurt dışından yayın yaptığına dikkati çekerek, bu kapsamda yurt dışındaki suç örgütlerine ve bunların kaynağına yönelik de faaliyetleri bulunduğunu anlattı.

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Uluslararası paydaşlarıyla iş birliği içinde olduklarını ve yakın zamanda bu suç örgütlerini çökerterek "kökünü kurutacaklarını" belirten Kurt, şöyle konuştu: "MASAK'ın yaptığı çalışmalarla yasa dışı bahis ve kumar örgütlerine ait yıllık 350-400 milyon liralık suç gelirine işlem tesis ettik. Kurulun 2018 yılında aldığı tedbirlerin de etkisiyle Gelir İdaremizin rakamlarına göre devletin bu alandaki gelirleri 2019 yılında 10 milyar lira arttı. Bu rakam, Türkiye ekonomisi bakımından önemli. Türkiye ekonomisi, kamu düzeni ve gelir sistemini zarar ettirme düşüncesi taşıyan bu oluşumlara karşı mücadelemiz kararlı şekilde devam edecek. Temel amacımız bir taraftan, devletin ekonomik ve vergisel olarak zarara uğramasını önlemek, bir taraftan da vatandaşların kutsal kazançlarının suç örgütleri tarafından istismarının önüne geçmek."

Ailelere uyarı

Kurt, son dönemde bu suçlarla mücadele konusunda toplumsal farkındalık da oluşturmayı amaçladıklarına dikkati çekerek, şu uyarıda bulundu:

  • "Buradan vatandaşları uyarmak istiyoruz, bu suç örgütleri, illegal bahis siteleri sizin iyiliğinizi düşünmüyorlar. Bunların tek amacı para kazanmak. Vatandaşların gerek kendileri gerek çocukları bu konuda dikkatli olmalı. Eskiden bu suçu işleyenler 18 ile 50 yaş arasında iken yaş daha da düşmeye başladı. Çocukların internet bağımlılığı bakımından da velilerin bu suçlarla meşgul olması, çocuklarının bu suçlara karışmamasını sağlamaları gerekiyor. Toplumsal olarak bizim bir seferberlik yürütmemiz lazım. Telefonu ya da tableti çocukların eline verip, 'deep net' ya da 'dark net' denilen internetin dehlizlerinde bu çocukları suç örgütlerinin insafıyla baş başa bırakıyoruz. Aileler, kesinlikle bunu yapmasınlar, bu suçun mağduru olmasınlar, çocuklarının geleceklerini karartmasınlar."
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