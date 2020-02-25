Yasa dışı kumar ve bahis oynayanlara haciz

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Hayrettin Kurt, sanal ortamda oynatılan yasa dışı bahis ve kumarla mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. TBMM'ye sunulan yasa teklifiyle illegal bahis ve şans oyunlarının katalog suçlar kapsamına alınacağını belirten Kurt, ayrıca, yurt içi ve yurt dışındaki illegal bahis sitelerini engelleme kararının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından resen yerine getirileceğini söyledi.

"Her şeyin takibini yapıyoruz"

Kurt, düzenlemenin, bu suçla mücadelenin etkin olarak yürütülmesine ve suçla mücadele eden birimlerin elinin rahatlatılmasını sağlayacağına işaret ederek, "Kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde suç organizasyonunda yer alanları belirliyoruz. Bu suç organizasyonunda 'hesap aracıları, üst aracılar, sokak ekibi, hesap bulanlar, web sayfalarındaki canlı destek ekibi ve web sayfasını kullananlar' olduğunu görüyoruz. Bunların her birinin takibini yapıyoruz." dedi.

AA MASAK Başkanı Hayrettin Kurt

EKONOMİ Yasa dışı bahis oynayanlara da ceza yolda

Bu suçla mücadeleyi son derece etkin ve artan bir kararlılıkla yürüttüklerini vurgulayan Kurt, böylece suç ve terör örgütlerini çözmeyi, bunları adalet sistemine teslim etmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Kurt, yasa dışı bahis sitelerinin genelde yurt dışından yayın yaptığına dikkati çekerek, bu kapsamda yurt dışındaki suç örgütlerine ve bunların kaynağına yönelik de faaliyetleri bulunduğunu anlattı.

GÜNDEM Aylık geliri 8 milyon lira olan bahis şebekesinin lideri tutuklandı

Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor

Uluslararası paydaşlarıyla iş birliği içinde olduklarını ve yakın zamanda bu suç örgütlerini çökerterek "kökünü kurutacaklarını" belirten Kurt, şöyle konuştu: "MASAK'ın yaptığı çalışmalarla yasa dışı bahis ve kumar örgütlerine ait yıllık 350-400 milyon liralık suç gelirine işlem tesis ettik. Kurulun 2018 yılında aldığı tedbirlerin de etkisiyle Gelir İdaremizin rakamlarına göre devletin bu alandaki gelirleri 2019 yılında 10 milyar lira arttı. Bu rakam, Türkiye ekonomisi bakımından önemli. Türkiye ekonomisi, kamu düzeni ve gelir sistemini zarar ettirme düşüncesi taşıyan bu oluşumlara karşı mücadelemiz kararlı şekilde devam edecek. Temel amacımız bir taraftan, devletin ekonomik ve vergisel olarak zarara uğramasını önlemek, bir taraftan da vatandaşların kutsal kazançlarının suç örgütleri tarafından istismarının önüne geçmek."

REKLAM

Ailelere uyarı

Kurt, son dönemde bu suçlarla mücadele konusunda toplumsal farkındalık da oluşturmayı amaçladıklarına dikkati çekerek, şu uyarıda bulundu: