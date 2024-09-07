|
Ekonomi

Yaşlı ve engellilerin aylıkları hesaplara aktarılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayına ait yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başladığını duyurdu. Bakan Göktaş, sosyal desteklerin düzenli bir şekilde sağlandığını ve ihtiyaç sahibi vatandaşların refahının ön planda tutulduğunu vurguladı.

Pınar Görgü
13:50 - 7/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Bakan Göktaş, yaklaşık 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının ödemesini yapmaya başladıklarını belirtti.

Göktaş, şunları kaydetti;

"Eylül ayı için toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Aile ve Gençlik Fonu projemizin yeni dönem uygulamasına başladık. Doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak’ta da başvurularımızı almaya başladık.

Aile ve Gençlik Fonu’na bugüne kadar 12 bin 132 genç çiftimiz başvurdu. Şartları yerine getiren 4 bine yakın çiftimiz krediden faydalandı. Daha önce desteğe başvuru şartlarının arasında çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması şartı bulunuyordu. Şimdi de gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete çıkartıyoruz.



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#yaşlı ve engelli aylıkları
#ödeme
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Öğretmenlere kırtasiye desteği ne zaman verilecek 2024? Eğitim Ödeneği ne zaman yatar, tarih açıklandı mı?