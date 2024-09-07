Yaşlı ve engellilerin aylıkları hesaplara aktarılıyor

"Eylül ayı için toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Aile ve Gençlik Fonu projemizin yeni dönem uygulamasına başladık. Doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak’ta da başvurularımızı almaya başladık.