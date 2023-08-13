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Ekonomi

Yatırım seferleri başlıyor

Ekonomi kurmayları, yıl sonuna kadar Londra, Japonya, Singapur, Hong Kong ve Asya’daki yatırımcılar ile buluşacak. 100 milyar dolarlık yatırımların temelini atacak.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 13/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Seçim maratonunun hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı yatırım ve yatırımcı maratonunun ikinci etabına eylül ayında start veriliyor. Körfez ülkelerine iş dünyasının temsilcileri ile çıkarma yapan Erdoğan ve ekonomi kurmayları, 9-10 Eylül’de yapılacak G-20 zirvesiyle birlikte yatırımcılar ile görüşmelerinde vites artıracak. Yılın kalan 3 ayında da Avrupa ve Asya’da önemli görüşmeler yapacak.

Fas’ta yapılacak olan Dünya Bankası (IMF) görüşmelerinde yatırımcılarla ikili görüşmelerin yapılması öngörülüyor

SIRADA UZAK DOĞU ÜLKELERİ VAR

Ayrıca yıl sonuna kadar ekonomi kurmayları Londra’daki yatırımcılar ile buluşmak için İngiltere’ye gidecek. Asya’daki küresel finans merkezlerini de ziyaret etmek isteyen ekonomi ekibi Japonya’ya, Singapur’a, Hong Kong’a giderek yatırımcılara Türkiye’deki avantajlardan bahsedecek ve yüz milyarlarca dolarlık anlaşmalara zemin hazırlayacak.

SERMAYE FAZLASI OLAN ÜLKELERE ÖZEL ÖNEM

Asya ve Avrupa’da yapılacak olan bu görüşmelerde ekonomi kurmayları özellikle sermaye fazlası olan ülkeleri hedefine almış durumda. Kendi ekonomilerinde ihraç ettiği mal ve hizmetlerden oluşan kaynağı absorbe edemeyen ülke ve yatırımcılara Türkiye’deki önemli yatırım fırsatları anlatılacak. Seçimi bekleyen bekle-gör modundaki yatırımcılar da bu görüşmeler ile birlikte yatırımlarını canlandıracak.





#Körfez Ülkeleri
#Yatırım
#Avrupa
#Asya
#IMF
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