Yatırımcı davranışında nabız tutacak endeks

Değişen ve gelişen piyasa koşulları sonucu oluşan Risk Eğilim Endeksi (REKS) ile sermaye piyasaları yatırımcılarının piyasa katılım eğilimlerini ölçümleyen MKK, bu endeksi VAP'ta yayımlıyor. Farklı yatırımcı grupları bazında hesaplanan REKS, esnek ve dinamik hesaplama yöntemi ile herhangi bir yatırımcı grubunda özelleştirme ve dönemler arasında karşılaştırma gibi birçok kolaylık sağlıyor.

HANGİ VERİLERLE HESAPLANACAK?

Endeksin hesaplanmasına, yatırımcı bazında pay senetleri ve pay senedine yatırım yapan yatırım şemsiye fon verileri dahil ediliyor. REKS yerli-yabancı, bireysel-kurumsal ve nitelikli yatırımcılar gibi farklı yatırımcı gruplarında ayrı ayrı hesaplanıyor ve gösteriliyor. Eşik değeri hesabında "dolar kuru", "işsizlik rakamı", "dolar cinsinden kişi başı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme oranı" ve "TL cinsinden ortalama portföy değerleri" kullanılıyor ve bunlar her yıl için dönemin makro ekonomik koşullarına göre güncelleniyor.

VERİ ANALİZİ ÖNEMLİ

Endeksin tanıtımı için dün İstanbul’da düzenlenen toplantıda konuşan MKK Genel Müdürü Dr. Ekrem Arıkan, sermaye piyasalarının her geçen gün büyüdüğü, yatırımcı sayısının rekor düzeyde artış gösterdiği bir dönemde veri analizinin büyük önem taşıdığını belirtti. Verileri ölçülebilir hale getirmenin, gelişimi yönetmeye katkı sağladığına dikkati çeken Arıkan, merkezi saklama faaliyetlerinin yanında veri hizmetlerini geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.







