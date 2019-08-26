Ekonomi Yatırımcı dostuofisler geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yatırımcı dostu ofisler geliyor

Bakanlıklara yatırımcı dostu birimler geliyor. Buna göre yatırımcıların muhatap olduğu tüm bakanlıklarda, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlere dair başvuruları alacak ve koordine edecek 'yatırım koordinasyon birimleri' kuruluyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile teması sağlayacak bu birimler sayesinde bürokrasi hızlanacak. Yeni sistemle birlikte öngörülenden çok daha uzun süren, yatırımcının maliyetlerini artıran süreçlerin önüne geçilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, "Yatırımcıların muhatap olduğu tüm bakanlıklarda, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlere dair başvuruları alacak ve bu süreçleri koordine edecek, Yatırım Ofisi ile temas sağlayacak 'yatırım koordinasyon birimleri' oluşturulacak" dedi. Mevzuat çalışmasının yatırım ortamı için kritik önem taşıdığını ve 11'inci Kalkınma Planı'nda da bu çalışmaların yansımaları olduğunu vurgulayan Ermut, "Bu çalışmayla yatırımların korunması ve bürokratik süreçlerdeki öngörülebilirlik adına çok önemli düzenlemeler getirilmesini öngörüyoruz. Burada hem özel sektör yatırımlarının korunmasına yönelik ilkesel hükümler getirmeyi hem de bürokratik süreçlerin öngörülebilirliğinin artırılması için çeşitli tedbirler almayı hedefliyoruz" diye konuştu. Ermut, Türkiye'deki yatırım ortamı ve teknoloji yatırımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

TEŞVİKLER SÜREKLİ GÜNCELLENİYOR

Arda Ermut, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili bütün paydaşlarla teknoloji yatırımlarının Türkiye'ye gelmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerek mevzuat gerekse teşvik alanlarında çeşitli düzenlemeler yaptıklarını bildirdi. Ar-Ge alanında verilen teşvikleri yatırımcıların beklentilerine göre sürekli güncellediklerini vurgulayan Ermut, şöyle konuştu: "Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri pazar büyüklüğü 2017'de 113,8 milyar lirayken, geçen yıl 131,7 milyar lira seviyesine yükseldi. 2017'den itibaren yaklaşık yüzde 15 büyüyen sektörün bu yıl yüzde 5-10 büyümesi bekleniyor. Sektördeki istihdam sayısı ise 139 bine ulaşmış durumda ve sektör çalışanlarının yüzde 21'i Ar-Ge personeli."

AR-GE MERKEZİ SAYISI HIZLA ARTIYOR

Türkiye'nin, otomotivin belli alt sektörleri, ilaç, kimya, petrokimya, havacılık ve bilgi teknolojileri alanlarında Ar-Ge yoğun ve yenilikçi yatırımlar çektiğine işaret eden Ermut, birçok küresel şirketin Türkiye'de önemli Ar-Ge merkezleri kurduğunu ve bunların önemli projelere imza attıklarını dile getirdi. Ermut, "2018 başı itibarıyla 118 olan uluslararası şirketlerin Ar-Ge merkezi sayısı, bugün itibarıyla 170'e ulaştı" diye konuştu.

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TEKNOLOJİ YOĞUN YATIRIM SÜRÜYOR

Yabancı yatırımcıların teknoloji yoğun alanlardaki yatırımlarının bu yıl da devam ettiğine dikkati çeken Ermut, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Almanya'da özellikle teknoloji odaklı şirketlerle görüşüp ülkemizde yatırıma davet ediyoruz. 2019'da yine Alman şirketler katma değerli yatırımlarıyla ülkemizde birçok projeye imza atmaya devam ediyor. Özellikle ön planda olan yatırımlardan biri Mercedes Benz'in 1,2 milyar liralık modernizasyon yatırımı" dedi.

Yatırımcının maliyeti artmayacak

Hedeflerinin her bakanlıkta yatırımcı dostu birimler kurulması olduğunu belirten Arda Ermut, "Bir yatırımcının bir bakanlıkta işi varsa bu birimler yatırımcımızın elinden tutacak, işlemini kolayca ve hızlıca halletmesini sağlayacak. Örneğin, yatırımcının bir izin veya lisansı hangi kurumdan, ne kadar sürede alacağı kamu kurumlarınca açıkça beyan edilecek. Bu sürelerin dışına çıkılamayacak. Öngörülenden çok daha uzun süren, yatırımcının maliyetlerini artıran süreçlerin önüne geçilecek" değerlendirmesinde bulundu.


Öncelikli projelere takip ve destek

  • Arda Ermut
  • Yatırım Ofisinin radarına giren nitelikli yatırımların kamu kurumlarındaki tüm başvurularının doğrudan Ofis tarafından takip edileceği yeni bir sistemin de kurgulandığını dile getiren Ermut, şunları kaydetti: "Yatırım takip modelimizi oluştururken ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardaki yatırımlara öncelik tanıyacağız. Bunun için belli başlı kriterler belirleyeceğiz. Bu kriterleri taşıyan yatırımcılar 'Yatırım Ofisi Destekli Proje' niteliği kazanacak. Bu projeler için ofisimiz yetkilendirilerek 'tek durak ofis' mantığıyla tüm işlemlerini takip edecek. Aslında biz zaten bunu yıllardır uyguluyoruz fakat burada amacımız mevzuattan da yetki alarak 'Yatırım Ofisi destekli projelere' dair tüm işlemlerin öncelikli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi."

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