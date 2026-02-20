Yeni Şafak
Yemeksepeti ve Türk Kızılay'dan ramazanda 'Birlikten Lezzet Doğar' dayanışması

13:3720/02/2026, Cuma
AA
Yemeksepeti-Türk Kızılay
Yemeksepeti-Türk Kızılay

Yemeksepeti ve Türk Kızılay, kullanıcıların verdiği siparişlerle ramazanda ihtiyaç sahiplerine destek olabileceği "Birlikten Lezzet Doğar" kampanyası başlattı.

Yemeksepeti'nden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından her ramazan düzenlenen kampanya, toplumsal dayanışmayı kalıcı bir iyilik hareketine dönüştürmeyi amaçlıyor.

Kullanıcılar, platform üzerinden verecekleri iftar menüsü ve çorba siparişleriyle Türkiye genelindeki Türk Kızılay aşevleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin sofralarına katkı sunuyor.

Destek vermek isteyen kullanıcılar, 240 lira değerindeki İftar Menüsü veya 50 lira değerindeki Çorba seçeneklerinden birini tercih ederek bağışta bulunabiliyor. Toplanan destekler, Türk Kızılay'ın ülke genelindeki aşevi ağı aracılığıyla başta depremden etkilenen iller olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Yemeksepeti ve Türk Kızılay, "Birlikten Lezzet Doğar" projesiyle ramazan boyunca yardımlaşma ve paylaşma duygularını pekiştirerek, dayanışma kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor.



