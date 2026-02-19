Ramazan'ın ilk günü yola çıktı: Türk Kızılay'dan Gazze'ye en büyük iyilik gemisi

“Gazze’de ateşkes sonrasında hem acil müdahale hem de iyileştirme dönemine yönelik yardım planlarımızı hayata geçirdik. 7 Ekim 2023’ten bu yana AFAD koordinasyonunda İyilik Gemilerimizle bölgeye desteğimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Bugün de Ramazan ayının ilk gününde, bugüne kadar yola çıkarılan en büyük İyilik Gemimiz olan 21’inci İyilik Gemimizi uğurluyoruz. Kızılay olarak yaklaşık 3 bin 300 ton insani yardımı; gıda, giyim, hijyen, barınma, su ve temel yaşam malzemeleriyle birlikte Gazze halkına ulaştırıyoruz. Ayrıca Ramazan ayı boyunca gıda kolisi, iftarlık ve bayramlık yardımlarını kapsayacak şekilde 107 milyon TL tutarında destekle Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. Gazze’de ilk günden beri faaliyet gösteren aşevimizde günlük sıcak yemek kapasitemizi 60 bin kişiye çıkararak iftar ve sahurda desteğimizi büyütecek, toplamda 1 milyon 800 bin kişilik iftarlık desteği sunacağız. Halkımızın desteğiyle her zaman olduğu gibi Gazze halkının yanında olmaya devam edeceğiz.”