Yeni asgari ücret ekonomiyi büyütür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve yüzde 55 artışla 8 bin 506 liraya yükselen yeni asgari ücretin Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı vereceği öngörülüyor. Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Mangır, asgari ücretin enflasyon, ekonomik büyüme ve iş gücü gibi çeşitli ekonomik göstergeleri etkileyebileceği ifade etti. Mangır, “Özellikle kur seviyesi sabit kalır ise Türkiye 2023 yılında son yılların en büyük ekonomik büyümelerinden birine şahit olabilir” dedi.

Fatih Mangır

İŞVEREN FEDAKÂRLIK YAPMALI

Büyüme oranlarının yükselmesi için işveren kesiminin de fedakârlık yapması gerektiğini ifade eden Mangır, “Ücret enflasyon sarmalının yanı sıra bir de enflasyon kâr sarmalı var. Bir taraftan yüksek enflasyondan dolayı satın alma gücünde düşüşler oldu. Ancak reel sektörün cirolarında ciddi bir artış var. İşverenlerin de fedakârlık yapması halinde olumsuz etki uzun dönemde olumlu etkiye dönebilir. Sadece talep artışıyla değil, işçinin cebine koyduğu para ile yaptığı yatırımların artışıyla ekonominin büyümesi mümkün. Devlet de elini taşın altına soktu ve fahiş fiyatlardaki kontrolü artırdı. Ayrıca vergilerde yapılacak düzenlemelerden de bahsediliyor, bunların da olumlu yöndeki değişimleri büyümeyi artıracaktır. Asgari ücretin büyüme odaklı artırılması ücret, faiz, enflasyon ve kur sarmalında yeni bir hikâyenin yazılmasına neden olabilir” şeklinde konuştu.

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MİLLİ GELİRDEKİ PAY YENİDEN YÜKSELDİ

Ekonomist Mustafa Aşkın ise yeni yıldaki enflasyon rakamlarının çok kritik bir nokta olacağını kaydetti. Aşkın, “Milli gelir içerisinde ücretlilerin payı yüzde 35’lerden yüzde 27 seviyelerine kadar gerilemişti. İşçi ve emekçinin geliri bu noktada çok önemli. Yeni asgari ücret ile milli gelir içerisindeki ücretli çalışanların payı yeniden yukarı çıktı. Ücretliler büyümede büyük faktör. Hem bu kişilerin talepleri hem de tasarrufları artacak. Enflasyon ve kurda ani yükselişler olmaz ise ekonomik anlamda sağlıklı büyüme gelecektir” diye konuştu.