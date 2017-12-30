Yeni asgari ücret bin 603 TL

Dün yapılan 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası 2018 asgari ücret zammı belli oldu. Gün boyu uzun süren bekleyişin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamının 14,2 artış göstererek brüt 2 bin 29 TL, net bin 603 TL’ye yükseldiğini açıkladı.

SIKI PAZARLIK SÜRECİ UZATTI

Asgari ücret böylelikle bir önceki yıla göre 199 TL zamla yüzde 14,2 artmış oldu. Karar çoğunlukla alınırken Türk-İş karara muhalefet şerhi koydu. Komisyon toplantısının ardından Sarıeroğlu, "Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek" ifadelerini kullandı. Bakan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

REKLAM

"Milyonlarca çalışanımızı ilgilendiren böylesi önemli bir konuda görüşmelerimizi büyük bir hassasiyet ve titizlikle yaptığımızı da buradan belirtmek istiyorum. 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle geçerli olacak asgari ücret brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendi. Yaptığımız artışla yüzde 14,2 gibi mevcut enflasyon üzerinde bir ücret seviyesi belirlemiş durumdayız. Ben bu rakamın tüm emekçilerimize, tüm işçilerimize, işverenlerimize, çalışma hayatımızın ilgili taraflarına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu belirlediğimiz yüzde 14,2'lik artışla birlikte son üç yıldır asgari ücrette kümülatif, reel olarak toplam yüzde 52 oranında da bir artış yapmış olduğumuzun da altını çizmek istiyorum."

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET (NET)

* 2018: 1603 TL

2018: 1603 TL * 2017: 1404 TL

* 2016: 1300 TL

* 2015: 1000 TL

* 2014: 891 TL

* 2013: 773 TL

* 2012: 701 TL

* 2011: 629 TL

* 2010: 576 TL

REKLAM

NET ASGARİ ÜCRET (BEKAR ÇOCUKSUZ) 1603,1238 TL

NET ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN) 1633,5738 TL

NET ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN +1 ÇOCUKLU) 1656,4038 TL

NET ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN +1 ÇOCUKLU) 1679,2338 TL

NET ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN +1 ÇOCUKLU)1709,6738 TL

'ASGARİ ÜCRETİ POPÜLİZM MALZEMESİ GÖRMEDİK'

Bunun yanında işverenlere asgari ücret desteğinin 2018 yılında da sürdüreceklerini aktaran Sarıeroğlu, "Her zaman altını çizdiğimiz bir nokta var, Sayın Başbakanımız da geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Hiçbir zaman asgari ücrette popülizm malzemesi olarak görmedik. Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, çalışanlarımızın hak ettiği payı alması her zaman önceliğimiz oldu. İşverenlerimizin rekabet gücünü korumak temel önceliklerimiz arasında oldu. Bu yüzden bu rakamımızın hem işçi kesimi hem işveren kesimi açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

REKLAM