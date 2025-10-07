Yeni Şafak
Yeni dünya düzeninin merkezinde Türkiye var

04:007/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, yeni dünya düzeninin şekilleneceği dönemde Türkiye’nin jeopolitik anlamda tam merkezde yer aldığını belirtti.

Özdemir, Amsterdam’da düzenlenen MÜSİAD Hollanda Şubesinin Genel Kurul Toplantısı sonrasında, üyeler ve Türk sivil toplum kuruluşları için düzenlenen gala yemeğinde konuşma yaptı. Küresel ölçekte dengelerin bozulduğu, ticari ittifakların her gün değiştiği bu süreçte Türkiye’nin bu çalkantının tam da orta noktasında bulunduğunu söyleyen Özdemir, “Ben bunu şöyle tanımlıyorum; eski dünya düzeni yıkıldı ama yenisi henüz kurulmadı. Türkiye, yeni dünya düzeninin şekilleneceği bu dönemde jeopolitik anlamda tam merkezde yer alıyor” dedi. Avrupa ile ekonomik ilişkilerin önemine de değinen Yazgan, şunları kaydetti: "Avrupa, MÜSİAD’ın tarihinde de önemli bir yere sahip. Yatırım ve yeni teknolojiler üzerinden kurulacak stratejik ortaklıklar, Hollanda-Türkiye ilişkilerinin geleceğini belirleyecek."



