Yeni havalimanıyla 80 milyon yolcu

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda THY ekip odasını ziyaret eden Genel Müdür Bilal Ekşi, uçuş ekiplerinin yeni yılını kutlamasının ardından açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE İLE BÜYÜYORUZ

Ekşi, büyümenin 2019 yılında olacağını belirterek, “2019 yılında biz yeni nesil geniş gövdeli uçaklarımızı almaya başlayacağız. Dolayısıyla daha uzak hatlarda da yeni destinasyon noktalarına da ulaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.

2017 yılının THY için iyi geçtiğini belirten Bilal Ekşi, “Yılı yüzde 9’un üzerinde bir büyümeyle tamamlayacakmışız gibi görünüyor. Kesin sonuçları 15-20 gün içerisinde açıklarız. Ayrıca Türkiye büyüdüğü için THY’nin de büyüdüğünü gösteriyor” dedi. İstanbul Atatürk Havalimanı’nın kapasite sıkıntısı ile karşı karşıya kaldığını belirten Genel Müdür Bilal Ekşi, “2018 yılı bütçemizi tamamladık. Yönetim kurulumuza da arz ettik. 2018’de bütün rakamlar, 2017’den daha iyi görünüyor. Rezervasyonlarda çok iyi görünüyor. Ülkenin de algısının çok iyi şekilde düzeldiğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

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YOLCU SAYISI ARTACAK

Şu anda yolcu sayılarının 73 milyon civarında olduğunu kaydeden Ekşi, “Yeni Havalimanına taşındıktan sonra bu rakam 80 milyonu geçecek. Bu Türkiye’nin nüfusu yani Türkiye’yi taşımış olacağız. Yolcularımız da üçüncü havalimanıyla gurur duyacaklar” dedi.