Ekonomi Yeni modelin 4 hedefi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni modelin 4 hedefi

Üretim ve ihracata dayalı yeni ekonomik modelde 4 ana hedef belirlendi: İlk hedef cari açık sorununu kalıcı olarak çözmek. İkincisi orta gelir tuzağını aşmak. Diğer hedefler ise sürdürülebilir yüksek büyüme yoluna girmek ve iş gücü piyasasındaki yapısal problemleri çözmek. Bu modelde lokomotif özel sektör olacak ve yüksek teknolojik ürünlerin üretimi ile ihracatı özendirilecek.

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Osman Özgan Yeni Şafak
​Yeni modelin 4 hedefi
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Kur operasyonları ve manipülatif söylemlerle hedef alınan, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önceleyen yeni ekonomi modelinin ayrıntılarına Yeni Şafak ulaştı.

Yeni ekonomi modelinde, dört nihai hedef belirlendi. İlk hedef, cari açık sorununu kalıcı çözmek olarak belirlendi. Türkiye ekonomisinde, üretimin ithalata olan bağımlılığı nedeniyle geçmiş yıllarda büyümenin yüksek olduğu dönemlerde cari açık önemli ölçüde artarken, ekonomin daraldığı kriz yıllarında veya düşük büyümeli dönemlerde cari fazla verildi. Ancak yeni modelle birlikte, geçmiş dönemin aksine yüksek büyüme ve cari fazlanın birlikte sağlanması amaçlanıyor.

ORTA GELİR TUZAĞI

Modelin ikinci önemli hedefi ise orta gelir tuzağını aşmak. Türkiye’ye özgü söz konusu modelin orta gelir tuzağının aşılması için doğru bir model olduğu değerlendiriliyor.

Modeldeki diğer nihai hedefler ise sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına girmek ve işgücü piyasasındaki yapısal problemleri çözmek. Tüm bu hedeflerle birlikte küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmak amaçlanıyor.

ÖNCÜ ROL ÖZEL SEKTÖRÜN

Türkiye ekonomi modelinin lokomotifi özel sektör olacak. Bu kapsamda, inovatif, katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin üretimi ve ihracatı özendirilecek. Sektörler bazında selektif ve performans bazlı bir teşvik politikasının uygulaması yaygınlaştırılacak. Özellikle performansa dayalı Ag-Ge faaliyetleri desteklenecek.

YABANCI YATIRIMCILARA DOĞRUDAN DESTEK

Selektif kredi politikası ile kredilerin yeni yatırımlara gitmesi sağlanacak. Türkiye’nin doğrudan yabancı yatırımlar için önemli bir üretim üssü haline gelmesi amacı çerçevesinde doğrudan yabancı yatırımlar desteklenecek. Küresel iklim değişikliğinin etkileri dikkate alınarak yenilikçi tarımsal projeler desteklenecek.

Katma değerli üretim

  • Milli model, yenilikçi, katma değerli ve çevreye duyarlı üretimi esas alan, verimlilik ve ihracat odaklı, istihdamı ve işgücü niteliğini önceleyen, makroekonomik dengeleri gözeten, iş ve yatırım ortamını iyileştirici politikaları önceliklendiren bir büyüme anlayışı ile hazırlandı.
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