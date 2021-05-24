Ekonomi Yeni nesil Tucson iddialı geliyor
OTOMOTİV

Yeni nesil Tucson iddialı geliyor

Hyundai, SUV pazarındaki amiral gemisi Tucson’u yeniledi. Daha sportif çizgilere sahip yeni nesil Tucson, teknolojik donanımlarıyla da pazara iddialı bir giriş yaptı. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Bu yıl 34 bin adetlik satış hedefimiz var. Talebin artışına göre yukarı yönlü revize edebiliriz” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
​Yeni nesil Tucson iddialı geliyor
Tucson’da 4 farklı donanım seviyesi ve iki tip motor seçeneğine yer verildi.

Hyundai, SUV modeli Tucson’u yeniledi. Boyut değiştiren model yeni nesliyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Daha sporcu bir tasarım ve yeni çizgilerle ortaya çıkan model teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, 2021 yılında 5 yeni araç tanıtacaklarını söylediklerini anımsatarak “İlki geçen ay Yeni Elantra idi. Şimdi Yeni Tucson’u satışa sunduk. Önümüzdeki ay Bayon’u pazara sunuyoruz. Ardından Yeni Santa Fe ve elektrikli Kona geliyor. Biz Hyundai’nin hem dünyada hem de Avrupa’da en başarılı ülkeleri arasındayız. Bu yıl 34 bin adetlik satış hedefimiz var. Talep artışına göre yukarı yönlü revize edebiliriz” dedi.

Murat Berkel
Murat Berkel

İLK 4 AYDA 271 BİN OTOMOBİL SATILDI

  • Türkiye pazarında ilk 4 ayda 271 bin 173 satış gerçekleştiğini anımsatan Berkel, mayıs ayında pazarın yaklaşık 45 bin adetle kapanmasını beklediklerini dile getirdi Berkel, haziranda normalleşmeyle artışın devam edebileceğini söyledi. Berkel şöyle devam etti: “Yılın ikinci yarısında da normalleşmenin getireceği olumlu havayla beraber yıl sonunda toplam pazarın 750 bin adet gerçekleşmesini öngörüyoruz. Kur seviyelerinin stabil olması ve kredi faiz oranlarının mevcut seviyelerden biraz daha aşağı gelmesi halinde pazarın bu seviyelere ulaşması daha olası diyebiliriz.”

KÜRESEL ÇİP KRİZİ SÜRÜYOR

Küresel otomotiv üretimini etkileyen çip krizine dikkati çeken Berkel, şunları kaydetti: “Sektörün bu problemi atlattığını söylemek iyimserlik olur. Biz en az etkilenen markalardan biriyiz. Tedarikçilerimizle irtibattayız. Bayon üretimimize başladık. Henüz problem yaşamadık ve olmaması için de var gücümüzle çalışıyoruz. Umarım az sorunla bu süreçleri geride bırakabiliriz.”

TUCSON SADECE DİZEL VE BENZİNLİ

  • Yeni Hyundai Tucson, Türkiye’de yola çıktı. Araç, ilk kez 2004 yılında tanıtıldı ve dünya çapında 7 milyondan fazla satıldı. Yeni Tucson, kompakt SUV segmentine sıra dışı tasarım özellikleriyle farklı bir bakış açısı da getirdi. Türkiye’de ilk etapta benzinli ve dizel motor seçenekleriyle pazarda boy gösteren modelde, 4x2 ve 4x4 seçenekleri de olacak. Tüm motor seçeneklerine 7 ileri DCT şanzıman eşlik edecek. Aracın bagaj kapasitesi de seçilen motor ve güç aktarım sistemine bağlı olarak 33 ila 107 litre arasından artırılmış. Hyundai tarafından açıklanan hacim 620 litre ve koltuklar katlandığında da 1.799 litreye kadar çıkabiliyor. 1.6 litre turbo motor, Yeni Tucson’da 3 beygir artırılarak 180 beygire ulaşıyor. Diğer bir seçenek olan 1.6 litrelik CRDi Smartstream dizel motor ise 136 beygir güç üretiyor. 7 DCT ve dört veya iki tekerlekten çekişle sunuluyor.

377 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Tucson’da 4 farklı donanım seviyesi ve iki tip motor seçeneğine yer verildi. Benzinli motor, Comfort donanım seviyesi ve 4x2 çekiş seçeneği ile satın alınabiliyor. Dizel motor ise Prime donanım seviyesinden itibaren başlıyor. Konforu artıran Elite ve Elite Plus seçenekler zenginleştirilebiliyor. Dizel motor, 4x2 ve 4x4 HTRAC ile satışta. Tüm motor ve donanım seviyelerinde 7 DCT şanzıman var. Hyundai Tucson’un satış fiyatı, lansmana özel olarak 377.000 TL’den başlıyor. En üst donanım seviyesi olan dizel Elite Plus seçeneğinde ise 549.000 TL ödemek gerekiyor.

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