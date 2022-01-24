Ekonomi Yeni Qashqaide aylık 1000 adetlik hedef
OTOMOTİV

Yeni Qashqai’de aylık 1000 adetlik hedef

Geçtiğimiz hafta satışa sunulan Nissan Qashqai 3’üncü nesliyle iddialı geldi. Bu yıl yapacakları satışın yüzde 70’inin Qashqai olmasını hedefledilerinin altını çizen Nissan Türkiye Genel Müdürü Mehmet Emre Doğueri, “Aylık 1000 adet satış yapmak istiyoruz” dedi.

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Şuayip Alabay Yeni Şafak
Yeni Qashqai’de aylık 1000 adetlik hedef
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Nissan Qashqai’nin üçüncü nesli 626 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu. İzmir Alaçatı’da gerçekleşen tanıtımda konuşan Nissan Türkiye Genel Müdürü Mehmet Emre Doğueri, yeni Qashqai’yle segmentin çıtasını yukarı taşıyacaklarını söyledi.

PAZAR 700 BİNİ BULUR

  • Geçtiğimiz yıl 14 bin 96 adetlik satışla pazardan yüzde 1.9 payladıklarını söyleyen Doğueri, “İthal araçta 3.8’lik pazar payıyla yılı tamamladık. 2022 için pazar tahmini yapmak zor. Fakat 700 bin civarı bir baz senaryo öngörüyoruz. Daha aşağıda veya daha yukarıda olabilir. Her koşulda yüzde 2.5’luk pazar payını hedefliyoruz. Yeni Qashqai’nin bunda rolü büyük. Satışlarımızın yüzde 70’i buradan gelecektir. Qashqai’de aylık 1000 adetlik tempoya ulaşmak istiyoruz. Bu 1000 adetlik satışın 300-400 civarının hibrit motorlu e-power modelinden olmasını hedefliyoruz. E-power’ı ikinci çeyrek gibi pazara girecek” şeklinde konuştu.

Mehmet Emre Doğueri
Mehmet Emre Doğueri

HAFİF HİBRİT QASHQAİ GELİYOR

Yeni nesil Nissan Qashqai’nin yüksek tork değeri, düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonuna sahip 1.3 litre benzinli, hafif hibrit (mild hybrid) motor teknolojisi, 4x4 çekiş sistemi ve shift-by-wire özelliği içeren geliştirilmiş XTRONIC CVT şanzımanı dikkat çekiyor. Nissan yeni Qashqai’nin motorunda daha fazla verimlilik sağlayan ve karbon emisyonunu azaltan hafif hibrit (mild hybrid) teknolojisini kullandı. Hafif hibrit teknolojisinde, benzinli motor 12V elektrik sistemi ve lityum-iyon batarya ile destekleniyor. Lityum-iyon batarya, enerji geri kazanım sistemi sayesinde frenleme esnasında açığa çıkan enerjiyi depoluyor ve gerektiği zaman elektrik motoruna göndererek benzinli motoru destekliyor. Bu sayede benzinli motor üzerindeki yükü azaltarak yakıt tüketiminin düşmesine yardımcı oluyor ve araç daha uzun süre stop/start konumunda kalabiliyor.

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