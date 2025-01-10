Yeni rekorlar için mekik dokuyacak

Türkiye’nin 2025 yılı için belirlenen 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefi için Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 1 ayda 7 ülke ile görüşmeler gerçekleştirecek. İlk ziyaretini Bangladeş'e yapan Bolat daha sonra ise Slovenya, Hollanda, Slovakya, Azerbaycan, Özbekistan ve Finlandiyalı yetkililer ile temasa geçecek. Bolat, Türkiye’nin ikili ticari ve ekonomik ilişkilerini güçlendirerek ihracat hedeflerine ulaşmak için ekonomik temaslarda bulunacak.





ASYA’DA ETKİNLİK ARTIRILACAK

Güney Asya ülkesi Bangladeş ile ziyaretlerine başlayan Bolat, iş dünyası ve STK temsilcileriyle birlikte yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi. İki ülkenin iş dünyası arasında yeni iş birliği fırsatlarını ortaya çıkaran toplantılar ile Hindistan’ın domine ettiği Bangladeş ve Güney Asya pazarında Türkiye’nin daha etkin hale gelmesi bekleniyor.





AVRUPA’NIN KUZEYİNE ÇIKARMA

Ocak ayında Slovenya ile 9. dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısı düzenlenecek. Bu toplantı öncesinde Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile görüşecek olan Bolat, Türkiye-Slovenya iş forumuna başkanlık edecek. Bolat, Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun ziyareti kapsamında, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Denisa Saková ile bir araya gelecek. Bakan Bolat, Slovak iş insanları ile Türk iş dünyasını bir araya getirerek yeni ihracat hedefi doğrultusunda toplantılara başkanlık edecek. Yapılacak görüşmelerde tarifeler, lojistik ve mevzuat sorunları gibi konularda çözüm önerileri sunularak bu ülkeler ile ticaretin daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor.





BÜROKRATİK ENGELLER AŞILACAK

Bakan Bolat, bu toplantıların yanı sıra Finlandiya’da, Türkiye-Finlandiya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) 2. Dönem Toplantısı’na başkanlık ederek Finlandiya Kalkınma İş birliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Tavio ile görüşecek. İki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmeye yönelik somut adımların ele alınacağı toplantı sonrasında, Türk ve Fin iş insanlarının katılımıyla bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenerek iki ülkenin özel sektör iş birliğini daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor. Yapılacak KEK ve JETCO toplantılarında alınan kararlar ile ticareti kolaylaştırarak bürokratik engellerin azaltılması planlanıyor.





TÜRK DÜNYASI ANKARA’DA BULUŞACAK

Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri Bakanları, Ticaret Bakanları ve Ulaştırma Bakanları ikinci kez Ankara’da buluşacak. Gerçekleştirilecek üçlü toplantı kapsamında Bakan Bolat, iki ülkenin bakanlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirecek. Bu kapsamda bu ülkelerin pazarlarında Türkiye’nin yaşadığı sorunlar görüşülecek ve bu ülkelerin desteği ile Türkiye’nin bu pazarlarda daha aktif hale getirilmesi sağlanacak.





İHRACAT ENDEKSI 2,4 PUAN YÜKSELDI

Ticaret Bakanlığı'nın 2025'in ilk çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi açıklandı. İhracat beklenti endeksi 2025 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan artarak 101,3'e, ithalat beklenti endeksi de 6,9 puan artarak 117,3'e yükseldi. Endeksi, gelecek 3 aya ilişkin ihracat sipariş beklentisi, son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyi ile şu anda kayıtlı sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler artış yönünde, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi ise azalış yönünde etkiledi.



