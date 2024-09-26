Yeni yatırımlarla büyüyecek

Bursa İnegöl’de 1996 yılında kurulan Çilek Mobilya, 50 bin metrekarelik fabrikasından 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Bebek, çocuk ve genç odası kategorisinde markalaşan Çilek, yapacağı yeni yatırımlarla büyümesini sürdürecek. İnegöl’deki fabrikada basın mensupları ile buluşan Çilek Mobilya Kurucu Ortağı ve CEO’su Muzaffer Çilek, söz konusu tesiste 50 bin metrekarelik üretim ve depolama alanıyla yılda 500 bin adet ürün ürettiklerini, 700’ü aşkın çalışanıyla da hem istihdama hem de ülke ekonomisine fayda sağladıklarını anlattı.





HEDEF 10 YILDA 1.000 SATIŞ NOKTASI

Satış noktalarının sayısını artıracaklarını belirten Çilek, “500’ü aşan yurt içi ve yurt dışındaki satış noktamızı 10 yılda 1.000’e çıkararak milyonlarca çocuğun daha düşlerini büyütmeye devam etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, İnegöl’deki fabrikamızda yer alan ek üretim tesisini de aktif hale getirerek üretim kapasitemizi yılda 500 bin üründen 650 bin ürüne çıkarmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Muzaffer Çilek

HER 3 TIR'DAN 1'İ YURT DIŞINA GİDİYOR

2023 yılı ciro artışının yüzde 44 olduğunu belirten Çilek, "2024 yılı sonunda büyüme oranımızı yüzde 55 olarak hedefliyoruz. İhracatın toplam satış içindeki payı ise ortalama yüzde 33 seviyesinde. Yani her 3 TIR'dan birini yurt dışına gönderiyoruz, son 20 yılda toplam 375 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik" değerlendirmesini yaptı.

Çilek Mobilya’nın gelecek hedeflerinden de bahseden Çilek, şöyle devam etti: “Önümüzdeki dönemde de müşteri memnuniyetini odağımıza alarak, dijitalleşme süreçlerimizi hızlandırmak, mağaza içi iletişimimizi geliştirmek ve müşteri-lerimize daha etkin bir hizmet sunmak için hız kesmeden çalışma-larımıza devam ediyoruz. Uluslararası pazarlarda etkinliğimizi artıracak yeni iş birlikleri ve yatırımlar da gündemimizdeki yerini koruyor."





ALMAN MOBİLYA DEVİNİ SATIN ALDI

Çilek Mobilya’nın çeşitli alanlarda önemli yatırımlar yaptığına da dikkat çeken Muzaffer Çilek, "Modernizasyon çalışmalarına 5 milyon dolar, Güneş Enerji Sistemi (GES) ve Biyokütle Enerji Santrali projelerine 7,8 milyon dolar, Ar-Ge ve dijitalleşme alanlarına ise 2,2 milyon dolar yatırım yapıyoruz. Yurt dışındaki yatırımlarımız 10 milyon doları buluyor. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’daki mağazalaşma sürecimiz devam ediyor. Ayrıca, 2018'de Nolte Grup’tan 1896 yılında kurulan Alman markası CS Schmal Möbel’i satın aldık. Bu markayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.





Ar-ge sayesinde 1.150 adet tasarım tescili

2015'te sektörün ilk Ar-Ge Merkezi’ni, 2017 yılında da Tasarım Merkezi’ni kurduklarının altını çizen Çilek, şunları kaydetti: “Ar-Ge Merkezi’nde 30’a yakın tescile ulaştık. Ayrıca, Çilek Tasarım Merkezi’nin katkısıyla 1.150 adet tasarım tescili aldık. Her yıl Ar-Ge’ye ciromuzun yüzde 3’ünü yatırıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Proje Ödülleri'nde Kanban üretim takip sistemiyle Türkiye birinciliğini elde ettik.”





MARKALAŞMA SÜRECİNE DEVAM

Muzaffer Çilek, "Türk mobilya ve perakende sektöründe sadece bebek, çocuk ve genç odasına odaklanarak farklı bir kulvar açtık ve en çok da kendimizle yarışarak sektörde çok önemli tecrübelere sahip olduk. Rekabet stratejisi olarak odaklanmayı seçerek bebek, çocuk ve genç odasında lider marka olduk. Tüketici araştırmalarına baktığımızda, bebek, çocuk ve genç odasında en bilinen ve en çok tercih edilen marka olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.







