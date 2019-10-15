Yeniden ihracat seferberliği

Türkiye’nin bekası için güney sınırımızı terörden temizleme amacıyla başlattığı harekatı gerekçe gösteren ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin ekonomimizi hedef almasına Türk iş dünyası karşı koyuyor. İş dünyası temsilcisi sivil toplum kuruluşları; geçen yılki finansal saldırıları hatırlatan girişimlere karşı yeni bir ihracat seferberliği çağrısında bulundu.

204 MİLYAR DOLAR HEDEFİ İÇİN SEFERBERLİK

Orta Vadeli Program’da bu yıl 182 milyar dolara ulaşması beklenen Türkiye ihracatının; önümüzdeki yıl 191 milyar dolara, 2021’de ise 204,4 milyar dolara çıkarılması hedefi var. Türkiye’nin bu hedefleri yakalaması gerektiğine dikkat çeten iş dünyası temsilcileri, kurların yükseldiği zamanların bunun için önemli fırsat olduğunu kaydetti. Türkiye ekonomisinin 1 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşmasında ihracat önemine işaret eden iş adamları, küresel ekonomiden daha fazla pay almak için yeni ticaret işbirlikleri için el ele vermeye hazır.

YENİ PAZAR ARAYIŞI

Hem OVP’de hem de Yeni Ekonomi Programı’nda ortaya konulan hedeflere ulaşmasında önemli bir kaldıraç olarak görülen ihracatın arttırılması için neler yapılması gerektiğini iş adamlarına sorduk. İş dünyası, güçlü bir ihracat için seferberliği yolunun yeni pazar arayışlarından ve canlılığını koruyan pazarlarda Türkiye’nin payını arttırmaktan geçtiği görüşünde birleşiyor.

MÜSİAD'DAN TİCARET ATAĞI

Abdurrahman Kaan

Türkiye’nin askeri ve siyasi alanda gerçekleştirdiği mücadeleyi ticari alana taşıyan MÜSİAD, Özbekistan, Hindistan ve Bosna Hersek’e yönelik düzenlediği iş gezileri, zirveler ve konferanslarla dünyanın muhtelif bölgelerinde ticaret ağları kurulmasına öncülük ediyor. MÜSİAD’ın gerçekleştirdiği ticari faaliyetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Abdurrahman Kaan, MÜSİAD’ın yurt dışında gönüllü bir ticari ataşe gibi faaliyetlerde bulunduğuna dikkat çekti. Yurt dışında 94 ülkede 224 farklı noktada teşkilat ağına sahip olduklarının altını çizen Kaan, bu ülkelerde yürüttükleri çalışmalarla yurt dışında iş yapmak isteyen Türk iş insanlarına fırsat kapısı açtıklarını vurguladı.

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STRATEJİK ÜLKELERİ

MÜSİAD olarak iş gezilerinde stratejik öneme sahip ülkeleri seçtiklerine dikkat çeken Kaan, Özbekistan’ın Orta Asya’nın merkezinde olduğunu belirtti. Kaan, bu ülkeyle gerçekleştirilecek iş birliği çalışmalarının Türkiye’nin Orta Asya’ya yönelik ticaret politikalarında önemli rol oynayacağını ifade etti. Hindistan’ın da son yıllarda büyüyen ekonomisiyle tüm dikkatleri üzerinde topladığını vurgulayan Kaan, ülkenin ilerleyen yıllarda dünyada daha çok söz sahibi olacağını ve bu nedenle Türkiye’nin bölgede aktif rol alması gerektiğini belirtti. Son olarak Bosna Hersek’te düzenlenecek program hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kaan, ülkenin Avrupa Birliği’ne açılan kapı olduğunu ve Türk iş insanları için büyük fırsatlar barındırdığını kaydetti. Türkiye’nin en büyük ticari partnerinin Avrupa ülkeleri olduğuna dikkat çeken Kaan, bu yönüyle Bosna Hersek’in Türk iş insanları için stratejik bir önemde bulunduğunu vurguladı.

TİM yarın Şanlıurfa’da

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Barış Pınarı Harekatı’nı yürüten ordumuzun terörle mücadelesine destek olmak ve moral vermek için yarın Şanlıurfa’da olacak. Birlik ve beraberlik mesajlarının verileceği Şanlıurfa’daki toplantıya ihracatçı birliği başkanları, genel sekterlikler ve 27 sektörden temsilcilerin katılması bekleniyor. Toplantıda, daha çok ihracat için atılacak adımların da konuşulması bekleniyor.

İhracat ekonomiye can suyu oluyor

Yaşar Doğan

Üretime, tasarrufa ve ihracatın önemine vurgu yapan TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan da, “Ekonomimize en büyük can suyunu verecek olan ihracattır” dedi. Dünyada gelişen dijitalleşme trendini de göz önüne alarak e-ihracat kavramını gündemde tutmaya çalıştıklarını aktaran Doğan, şu ifadeleri kullandı: “Ekonomik büyümemizde kilit öneme sahip olan ihracatta pazar seçeneklerini artırmamız, üretimdeki kaliteyi daha yukarılara taşımamız elzemdir. Yine mevcut durumu bir kaldıraç olarak değerlendirerek katma değerli ürün ihracatına geçişi sağlamak gerekmektedir. Türkiye, ihracat rakamlarını yukarıya çektikçe refah düzeyi de aynı oranda yükselecektir.”

Fırsata çevirmeliyiz

Orhan Aydın

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, “İhracat uzun dönemli büyümeyi sağlayan en büyük etken olduğu gibi, müreffeh Türkiye’nin de oluşması için de bir nevi en büyük anahtardır. Bugün Türkiye koşullarında ihracat yapmak için gerekli tüm şartlar oluşmuş durumdadır” dedi. Şu anda küresel anlamda korumacılık amaçlı bir ekonomi savaşları yürütüldüğüne de değinen Aydın, “ Bu savaşta 21. Yüz yıla damgasını vuran teknoloji üzerinden yürütülüyor. Ülke olarak bu bağlamda özellikle teknolojik ürünler üzerinde ihracat stratejileri düzenlememiz gerekiyor.İş dünyası olarak bu büyük dönüşümü ülkemiz için fırsata çevirmeliyiz” dedi. Aydın, Türkiye’nin bu bağlamda ihracatta yüksek rakamlara ulaşılacak modellemeyi gerçekleştirdiğini de belirtti.