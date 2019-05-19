Yerli e-posta zorunluluk

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell olarak siber güvenliğe uzun süredir yatırım yaptıklarını belirterek, "Türkiye'nin güvenlik teknolojilerinde yerlileşmesi ve yetkinliğini oluşturması önemli. Bu konuda gurur duyacağımız seviyede olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

KAMUDAN TALEP GELDİ

Kendilerine kamudan ve diğer kurumlardan yerli ve milli e-posta talebi geldiğini, bu kapsamda AFAD'la e-posta altyapısı konusunda bir çalışma başlattıklarını anlatan Erkan, "E-posta servisimizi bütün ülkenin kullanımına 3. çeyrek itibarıyla açacağız. Çünkü veri çok değerli bir şey, verimizi yurt dışına kaptırmamamız lazım" ifadelerini kullandı.

Her zaman Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalmasını savunduklarını vurgulayan Erkan, bugün veri üzerinden iş yapan şirketlerin milyarca dolar değere ulaştığını ifade etti. Erkan, müşterinin neyi, ne zaman ve nasıl yaptığını bilmenin önemine işaret ederek, "Biz de bu değeri yurt dışında birilerine emanet etmememiz gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca e-mail servisleriyle ilgili ciddi bir dövizi de yurt dışına bırakıyoruz " diye konuştu.

YERLİ OTO HEYECANI

Erkan, yerli oto konusunda şunlaru söyledi: "Otomobilin içinde navigasyon, televizyon gibi eğlence sistemleri teknolojisi var. Proje için heyecanlıyız ve gerçekleşmesi için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız."