​Yerli elektrikli metrobüs yolda

Yerli toplu taşıma araçları üreticisi Karsan, 2 yıl önce çıktığı yüzde 100 elektrikli minibüs ve midibüs yolculuğunda yeni bir aşamaya geçiyor. Şehiriçi ulaşımda elektrikli Jest minibüsle harekete geçen Karsan, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde otonom 4 seviyesindeki yüzde 100 elektrikli Atak midibüsünü tanıtmıştı. Karsan, İstanbul’un ve büyük şehirlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan, metrobüslerde de kullanılan 18 metre körüklü otobüsün elektriklisi için düğmeye bastı.

12-18 METRE OTOBÜSTE ELEKTRİKLİYE ÇALIŞIYOR

Üretimle ilgili açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, Atak ve Jest’in büyük toplu taşıma araçları için bir basamak olduğunu ifade etti. Baş sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçtiğimiz dönemde lansmanını gerçekleştirdiğimiz ve seri üretime hazır hale getirdiğimiz Atak Electric bir ara istasyondu. Çok yakın bir zaman önce tanıttığımız Otonom Atak Electric ise bizim odak noktamız. Bunu ilk günden beri bu şekilde planladık. Elektrikli araçlarımızı otonom araçlar için bir basamak olarak kullandık. Atak Electric ile başlayıp devamında ilerlemek istiyoruz. Otonom Jest Electric de planlarımız arasında yer alıyor. Bundan sonra devreye alacağımız her ürün otonom hazırlıklı olacak. Seviye 4 otonom özelliklerinin tümüne adapte olabilecek. Öte yandan, Karsan olarak elektrikli araç tarafında yaptığımız yatırımlar da hız kesmeden sürüyor. farklı boyutlardaki araçlarımız için yüzde 100 elektrikli yeni çözümler üretme yolunda da kolları sıvadık. Yakında tanıtımını yapacağımız araçlarımızı, Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarına ihraç edeceğiz. Kısa süre içerisinde 12 ve 18 metre boyutlarında yüzde 100 elektrikli yeni araçlarımızı yollarla buluşturacağız.”

DÜNYAYA 200 ADET %100 ELEKTRİKLİ SATTI

Elektriklide ihracata öncelik verdiklerinin altını çizen Okan Baş, “Geldiğimiz noktada elektrikli araçlarımızla 30’dan fazla Avrupa şehrinde toplam 200 adede yakın satış gerçekleştirdik. Bugün yüzde 100 elektrikli araçlarımız olan Jest Electric ve Atak Electric, Avrupa’nın 30 şehrinde görev yapıyor ve bu araçlar 1 milyon kilometreyi aşkın yol yaptılar. Avrupa’da pazara sunulduğu 2019 yılında yüzde 24 pazar payı elde eden Jest Electric, 2020’de yüzde 43 pazar payına ulaşarak 3,5-6 ton segmentinin lideri oldu” ifadelerini kullandı.

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Okan Baş

İTÜ’YE OTONOM ATAK ELEKTRIC