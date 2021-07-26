Ekonomi Yerli elektrikli metrobüs yolda
OTOMOTİV

Yerli elektrikli metrobüs yolda

Yüzde 100 elektrikli Jest minibüs ve Atak midibüsle, otonom 4 sürüş seviyesinde, 2 yılda dünyaya 200 araç satan Karsan, elektrikli metrobüs için kolları sıvadı. Karsan CEO’su Okan Baş, “Kısa süre içerisinde 12 ve 18 metre boyutlarında yüzde 100 elektrikli yeni araçlarımızı yollarla buluşturacağız” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
​Yerli elektrikli metrobüs yolda
Fotoğraf: Arşiv

Yerli toplu taşıma araçları üreticisi Karsan, 2 yıl önce çıktığı yüzde 100 elektrikli minibüs ve midibüs yolculuğunda yeni bir aşamaya geçiyor. Şehiriçi ulaşımda elektrikli Jest minibüsle harekete geçen Karsan, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde otonom 4 seviyesindeki yüzde 100 elektrikli Atak midibüsünü tanıtmıştı. Karsan, İstanbul’un ve büyük şehirlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan, metrobüslerde de kullanılan 18 metre körüklü otobüsün elektriklisi için düğmeye bastı.

12-18 METRE OTOBÜSTE ELEKTRİKLİYE ÇALIŞIYOR

  • Üretimle ilgili açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, Atak ve Jest’in büyük toplu taşıma araçları için bir basamak olduğunu ifade etti. Baş sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçtiğimiz dönemde lansmanını gerçekleştirdiğimiz ve seri üretime hazır hale getirdiğimiz Atak Electric bir ara istasyondu. Çok yakın bir zaman önce tanıttığımız Otonom Atak Electric ise bizim odak noktamız. Bunu ilk günden beri bu şekilde planladık. Elektrikli araçlarımızı otonom araçlar için bir basamak olarak kullandık. Atak Electric ile başlayıp devamında ilerlemek istiyoruz. Otonom Jest Electric de planlarımız arasında yer alıyor. Bundan sonra devreye alacağımız her ürün otonom hazırlıklı olacak. Seviye 4 otonom özelliklerinin tümüne adapte olabilecek. Öte yandan, Karsan olarak elektrikli araç tarafında yaptığımız yatırımlar da hız kesmeden sürüyor. farklı boyutlardaki araçlarımız için yüzde 100 elektrikli yeni çözümler üretme yolunda da kolları sıvadık. Yakında tanıtımını yapacağımız araçlarımızı, Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarına ihraç edeceğiz. Kısa süre içerisinde 12 ve 18 metre boyutlarında yüzde 100 elektrikli yeni araçlarımızı yollarla buluşturacağız.”

DÜNYAYA 200 ADET %100 ELEKTRİKLİ SATTI

Elektriklide ihracata öncelik verdiklerinin altını çizen Okan Baş, “Geldiğimiz noktada elektrikli araçlarımızla 30’dan fazla Avrupa şehrinde toplam 200 adede yakın satış gerçekleştirdik. Bugün yüzde 100 elektrikli araçlarımız olan Jest Electric ve Atak Electric, Avrupa’nın 30 şehrinde görev yapıyor ve bu araçlar 1 milyon kilometreyi aşkın yol yaptılar. Avrupa’da pazara sunulduğu 2019 yılında yüzde 24 pazar payı elde eden Jest Electric, 2020’de yüzde 43 pazar payına ulaşarak 3,5-6 ton segmentinin lideri oldu” ifadelerini kullandı.

Okan Baş
Okan Baş

İTÜ’YE OTONOM ATAK ELEKTRIC

  • Karsan CEO’su Okan Baş, Michigan’ın ardından İTÜ’ye de Atak Elektric’i teslim edeceklerinin müjdesini vererek, “İlk Otonom Atak Electric’i Romanya’ya teslim ettik. Avrupa’nın farklı ülkeleriyle sipariş görüşmelerimiz sürerken, ABD’de Michigan’da bulunan bir üniversite için de otonom aracımızı hazırladık. Ayrıca Türkiye’nin en saygın eğitim ve bilim kurumlarından biri olan İTÜ ile iş birliği gerçekleştirdik. Bu kapsamda Otonom Atak Electric’i 2021-2022 eğitim öğretim dönemine yetişecek şekilde üretmeyi ve İTÜ’ye teslim etmeyi hedefliyoruz. Otonom Atak Electric’in İTÜ’nün Ar-Ge faaliyetleri kapsamında değerlendirilecek olması hem bizler hem ülkemiz için de gurur vericidir” diye konuştu.
Abone Ol Google News
Bayram bitti mesai başladı

Bayram bitti mesai başladı

Megakentte araç trafiği ve vatandaş yoğunluğu yaşanıyor.
Pasaport tehdidi!

Pasaport tehdidi!

​Kıbrıslı Türklere yönelik yaptırımlara hazırlanıyor.
Memleketinizehoş geldiniz

Memleketinize
hoş geldiniz

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor.
Bursa'da<br>TIR dehşeti

Bursa'da
TIR dehşeti

​Gaz pedalı takılı kalınca 30 km sonra durabildi.
Herkes Uludağ'da onu arıyordu

Herkes Uludağ'da onu arıyordu

​Üç gün sonra Gülefer Boynukısa'dan güzel haber geldi.
BM ne iş yapar?

BM ne iş yapar?

​Müslüman dünyanın temsili yok.
Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

''Lüksün ötesinde'' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru
Nüfusun yarısı göçmendi

Nüfusun yarısı göçmendi

​Prof. Dr. Adıgüzel, 1927'de yapılan ilk nüfus sayımına dikkat çekti.
Suriyelilerden sonra <br>sıra kime gelecek?

Suriyelilerden sonra
sıra kime gelecek?

Kılıçdaroğlu, ​mülteci düşmanlığını partisinin temel hedefi haline getirdi.
Tunus'ta<br>darbe girişimi!

Tunus'ta
darbe girişimi!

Milletvekili dokunulmazlıkları askıya alındı.
Fransa ve İsrail <br>arasında Pegasus krizi

Fransa ve İsrail
arasında Pegasus krizi

​Macron, telefon ve numarasını değiştirdikten sonra izahat ve resmi açıklama istedi.
AFAD’ın hızı yüzlerce kişiyi kurtardı

AFAD’ın hızı yüzlerce kişiyi kurtardı

​Sel ve heyelan öncesinde alınan tedbirler olası can kayıplarını önledi.
Saldırı emri Münbiç’ten

Saldırı emri Münbiç’ten

​El-Bab'da 2 şehit verilen saldırının detayları öğrenildi.
Sultanlar Çin'i ezdi

Sultanlar Çin'i ezdi

​A Milli Kadın Voleybol Takımımız, muhteşem bir başlangıç yaptı.
Albayrak Grubu'ndan yeni yatırım

Albayrak Grubu'ndan yeni yatırım

​Alport Batı Afrika'nın lojistik merkezi olacak.
İYİ Parti'den büyük iftira

İYİ Parti'den büyük iftira

Ömer ​Halisdemir'i darbeci ilan ettiler.
Martel'in hayranı çıktı

Martel'in hayranı çıktı

​Endülüs'te Müslümanları yenilgiye uğratmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.