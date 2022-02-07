Yerli kalorimetre ile ihracata başlıyor

Türk mühendisleri, fabrikalarda katı ve sıvı yakıtların değerlerini ölçmek için kullanılan yüksek teknolojili kalorimetre cihazı üretti. Ağırlıklı olarak Almanya, Amerika, Çin gibi teknoloji devlerinin ürettiği kolorimetre cihazının Vietnam, Pakistan, Hindistan’a ihraç edilmesi hedefleniyor. Yakıtlara basınç uygulayarak 10 binde bir birimine kadar ölçen kalorimetre cihazı OSTİM Teknopark’ta yüzde 99 yerlilikle üretildi. 10 mühendisin 2 yılda geliştirdiği cihaz için Ar-Ge maliyeti 2 milyon TL’yi buldu. Cihaz, TÜBİTAK’tan da onay aldı.

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FABRİKALARIN OLMAZSA OLMAZI

Cihazı üreten Debye Teknik’in yetkilisi Murat Han Geçim, fabrikaların olduğu yerde kalorimetrenin olmasıyla, fabrikanın veriminin arttığını vurgularken, üretim maliyetlerinin azaldığını vurguladı. Murat Han Geçim, “Kalorimetre cihazı, katı ve sıvı yakıtların yüksek basınç ile birlikte yanması sonucunda açığa çıkan enerjinin belirlenmesi işlemini gerçekleştiriyor” dedi.

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Ürünün ihracat fiyatının 20 ila 30 bin dolar arasında değiştiği bilgisini veren Geçim, “Vietnam, Pakistan ve Hindistan’a ihraç etmeyi hedefliyoruz. İlerleyen dönemlerde ise hedefimiz Avrupa ve Amerika pazarlarına açılmak” şeklinde konuştu. Kalorimetre, farklı birimlerdeki enerji tüketim miktarının ölçümünde kullanılıyor. Aynı zamanda kalorimetre ile her bir daire, iş yeri ya da bağımsız yapı için ayrı ayrı hesap yapabildiği gibi tüm birimlerin ortak ölçümünü de gerçekleştirebiliyor.