Yerli otomobile Ege'den talip

Dağ, İzmir'in yerli otomobil için hazırlanmasına rağmen tercih edilmemesi halinde bile sanayisini oluşturacağı için ekonomik kazanç elde edeceğini söyledi.

Dağ, birçok ilin yerli otomobilin üretim fabrikasının kendi sınırlarında kurulmasını istediğini ancak otomobilin üretim yerinin belirlenmesi için henüz erken olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu'nun bir şirket oluşturacağını, proje danışmanlarını dinleyeceklerini aktaran Dağ, nasıl bir otomobil yapılacağının kararının verileceğini, aracın bir prototipinin oluşturulacağını, fabrika için yer belirleme aşamasının bunlardan sonra olacağını ifade etti.

Dağ, bu konuda karar verme noktasına gelindiğinde kendisinin ve İzmir'in milletvekili olan Başbakan Binali Yıldırım'ın üzerine düşeni fazlasıyla yapacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İki şey var, birincisi bu fabrika, ikincisi tedarik merkezi yani yan sanayi. Aracın parçalarının üretimi için çalışma şimdiden başlatılabilir. Araç yaklaşık 3 bin 500 parçadan oluşacak. İzmir'de bu konuda ekosistem, inovasyon projesi ile bu araçların parça tedariki konusunda ciddi bir altyapı çalışması yapılırsa otomobilin üretim yerinin belirlenmesinde bir adım önde oluruz diğer şehirlere göre. Bunu hayata geçirmek için uğraşacağız."

Motor, şase, kaporta gibi yerli otomobilin hangi parçalarının İzmir'de üretebileceğini belirlemek üzere üniversiteler ve kalkınma ajansıyla birlikte bir çalışma başlattıklarını, diğer sivil toplum kuruluşlarını da sürece dahil edeceklerini anlatan Dağ, kentin otomotiv sektöründe uluslararası çapta başarılı firmalara ev sahipliği yaptığına da dikkat çekti.

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İzmir'in yerli otomobil için hazırlanmasına rağmen tercih edilmemesi halinde bile sanayisini oluşturacağı için ekonomik kazanç elde edeceğini ifade eden Dağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Montajının yapıldığı yerden ziyade parçaları üreten şehir olduğun zaman en fazla kazanan sen olacaksın. Yerli otomobilde asıl ekonomik olan, cazibe olacak iş bu bölüm. Montaj yapılacak yer değil. Hem yerli otomobili Türkiye'ye kazandırma hem de sanayisini, ekonomisini İzmir'e kazandırma konusunda üzerimize düşeni yapacağız."

