Yerli savunmada en havalı hamle

Savunma sanayii alanındaki milli ve yerli atağı sürüyor. Kedini savunma ürünlerini tepeden tırnağa yerli üretimle donatan Türkiye’de, 2019 yılına teslimatlar damga vururken, 2020 yılı da hızlı başladı. 2012 yılı Aralık ayında TEI tarafından imzalanan sözleşme ile üretim süreçleri başlayan İHA motoru PD170, geçen 7 yıllık sürecin ardından tüm testlerden başarıyla çıktı ve seri üretim aşamasından geçip üretilen ilk modeller ile birlikte TUSAŞ’a teslim edildi.

İlk etapta 13 adet üretilen yerli İHA motorunun üretim ve testleri Eskişehir’de yer alan TEI tesislerinde gerçekleştirildi. TEI'de düzenlenen teslimat törenine katılan törene katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEI-PD170 motorunun insansız hava araçları başta olmak üzere çeşitli platformlarda kullanılacağını söyledi. TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit ise motorun tamamen Türk mühendislerinin, işçilerinin, çalışanlarının el emeği ve göz nuru olduğunu kaydetti.

İKİNCİSİ DE YOLDA

Bir süredir uçuşlu testlerle de denenen PD170 sayesinde TUSAŞ’ın etkin görevde bulunan insansız hava aracı ANKA, daha uzun süre havada kalabilecek ve daha fazla faydalı yük taşıyabilecek. PD170 TEI’nin ilk İHA motoru olsa da 170 beygirlik bu motora ek olarak 220 beygirlik PD220 de üretilecek ve AKINCI gibi daha büyük milli İHA’larda da görev üstlenebilecek. TUSAŞ’a teslim edilen bu motorların yeni üretilecek ANKA ve AKSUNGUR İHA’da kullanılması planlanıyor. İhracat konusunda da ülkemizin elini güçlendirecek olan motorlar, hava araçlarında kullanılacak motorların geliştirilmesi noktasında bir bilgi birikimi oluşmaya başladığının bir göstergesi olarak da son derece önemli.

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MOTOR ÜRETİMİ İHRACATA KAPI AÇACAK

Bilindiği üzere ülkemizin son dönemde savunma sanayii alanındaki en önemli eksiklerinin başında motor geliyor ki zaman zaman ihracat önünde de bu durum önemli bir engel teşkil ediyor. Hatırlanacağı üzere Pakistan’a satış anlaşması imzalanan Atak helikopterleri halen bu nedenden ötürü beklemede. Bunun yanı sıra milli muharip uçak için TRMOTOR tarafından geliştirilme süreci devam eden jet motorunun da yaklaşık olarak 2026 - 2027 yılları civarında ilk test çalıştırmalarının başlamış olacağı tahmin ediliyor.

YIL SONUNA KADAR %100 YERLİ OLACAK

Türk savunma sanayiinin gelişiminden söz eden Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, platform üretiminde artık dünyanın söz sahibi ülkelerinden birisi olmaya doğru yol aldıklarını aktardı. Demir, “PD170 Akıncı'da da kullanılacak. Akıncı'nın belirli modelleri olacak” dedi. Tasarım ve üretimi milli imkanlarla tamamlanan PD170 turbo dizel havacılık motorunun, alt sistem, malzeme ve işçilik maliyetleri baz alındığında yaklaşık yüzde 90 yerlilik oranına ulaştığını vurgulayan Demir, bu yıl sonuna kadar kalan sistemlerinin de yerlileştirilmesi sözünün verildiğini söyledi.





BİR SONRAKİ HEDEF HİBRİT MOTOR

TEI'nin üzerinde çalıştığı bir diğer proje olan TS1400 turboşaft motorunun ilk resmi testlerini başarıyla geçtiği bilgisini de paylaşan Demir, "TUSAŞ'ın ürettiği T70 Genel Maksat Helikopterimize TEI'nin imal ettiği ilk iki motor takılarak 25 Aralık 2019'da başarıyla çalıştırıldı. 2020 'de 25 adet daha motor teslim edilecek. Toplam 236 adet T700 motoru üretilecek” dedi. Uçaktan tanka, zırhlı kara araçlardan füzelere, helikopterden İHA'lara kadar bütün platformlarda da yerli motor çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Demir, hibrit ve elektrikli motorla ilgili hedefleri olduğunu belirtti.