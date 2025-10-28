Yerli teknoloji ciroyu artıracak

Altınay Savunma Üretim Teknolojileri Merkezi’nde tam kapasite üretim başladı. Talebi karşılayacak şekilde kapasiteyi dolduran şirket, 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip alanda 20 yıldır üretime devam ediyor. Kocaeli tesislerinde gerçekleşen toplantıda konuşan Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Z. Burak Mercan, “Savunma endüstrisine sadece ürün değil stratejik kabiliyet kazandırarak ilerledik. Yüksek teknolojiye, üretime, Ar-Ge ve Ür-Ge’ye dayalı bir büyüme modeliyle yatırımlarımızı hayata geçirdik. Kocaeli Dilovası Makine İhtisas OSB’de bulunan bu tesisimizi 25 milyon dolarlık yatırımla kurduk” dedi.

CİROYU 70 MİLYON DOLARA ÇIKARACAĞIZ

Bulundukları merkezin sadece üretim yeri değil aynı zamanda ileri mühendislik, sistem entegrasyonu ve özgün teknoloji geliştirme açısından Türkiye’nin savunma altyapısına yön veren bir üs haline geldiğini söyleyen Burak Mercan, “Gelen talebi karşılayarak satışlarımızı geçen yıla göre yüzde 30 artırdık. 2024’te 55 milyon dolar olan ciro, bu yıl 70 milyon doların üzerinde olacak” diye konuştu.

AVRUPA’DA ŞİRKET SATIN ALABİLİRİZ

Kendi kendine yetme motivasyonuyla yola çıkan bir yapıyı bugün yurtdışına ihracat yapabileceğimiz bir boyuta getirmeyi başardıklarını belirten Mercan, “450 milyon dolar açık teklif havuzumuz, 200 milyon doların üstünde de iş stokumuz bulunuyor. Üç yıl içerisinde bu işlerin kademeli olarak somut yansımalarını da göreceğimizi düşünüyoruz. İhracatımızı daha geniş coğrafyalara yaymak için Avrupa’da şirket satın alma ya da kurma gibi stratejileri değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yerlilik oranını artıracağız

TAAC Genel Müdürü Enis Ata, havacılıkta derinleşen bir yetkinliğe sahip olduklarını belirterek, “TAAC olarak, sivil ve askeri havacılıkta kritik bileşen üretiminde yerlilik oranını artırmak için çalışıyoruz. Uçuş kontrol eyleyicilerinden iniş takımlarına birçok alanda özgün çözümler geliştiriyoruz” dedi. DASAL Genel Müdürü Murat Koç ise “Batarya teknolojilerindeki hakimiyetimizi savunma alanıyla da birleştirerek döner kanatlı İHA sistemlerinde Türkiye’de özel bir konumda bulunuyoruz. Kalkış ağırlığı 1 kg’dan başlayan ve 500 kg’a kadar uzanan farklı yetkinliklere sahip ürünlerimiz keşif, gözetleme, beka ve lojistik idame gibi birçok yeteneği de içinde barındırıyor” açıklamasında bulundu.

Ülkelerin mühimmat üretimi arttı

Dünyada yaşanan siyasi karışıklıklar ülkeleri mühimmat üretimine yönlendirdi. Bu üretim konusunda ciddi bir hareketlilik olduğunu söyleyen Mercan, “Özellikle Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu Asya’da hat kurulumuna ait talepler alıyoruz. Birkaç yıldır önde giden insansız hava araçları üretiminin yanı sıra şimdi mühimmat üretiminde de hızlanma söz konusu” dedi.











