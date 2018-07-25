Yerli üretime geri vites

İthalat lobisi yerli üretimi sekteye uğratacak çalışma için harekete geçti. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü, 3 Temmuz 2017 tarihinde Türkiye'ye Uzakdoğu’dan ithal edilecek traktör motoru ve vites kutusu için kolaylıklar getirecek düzenleme üzerinde çalışma başlattı. Söz konusu çalışma ile 2017 yılı başından itibaren uygulanmaya başlayan ek vergiden muafiyet sağlanacak ve montaja yönelik ithalatın kapısı sonuna kadar yabancılara açılacak.

YABANCILARA ARA FORMÜL İÇİN TER DÖKÜYORLAR

Müdürlük, 2017 yılında uygulamaya sokulan ek vergi tarifesine tabi yabancı ürünlerin Türkiye'ye hiçbir ek vergi ödemeden sokacak bir ara formül arayışında. İhracatçılar için “dahili üretim rejimi” kapsamında tüm ithalat kolaylıkları sağlanmasına rağmen bürokrasinin yerli üretimi baltalayacak önerisiyle 'ithal edilen aksam ile üretilen ancak sonra bir kısmı ihracat edilen ürün sayısı kadar ürünün yurt içi satışından da ek vergilerin alınmaması' formülünü uygulatmaya çalışıyor. İhracat yapılması şartı ile yurt içi satışlar için de ithalatın önünü açacak formül üretim kapasite fazlası olan yerli dizel motor, vites kutusu ve traktör üreticilerini haksız rekabetle karşı karşıya bırakacak.

BU ACELE NEDEN

Konunun paydaşlarını acil olarak Ankara'da toplantıya çağıran İthalat Genel Müdürlüğü'ne tepki çığ gibi büyüyor. Yerli aksam ve traktör üreticileri çalışmaya sert tepki gösterdi. Cari açıkla mücadele eden ve sürekli yerli üretim için çağrı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aksine bürokratların hala ithalatı özendirecek çalışmalar içinde yer alması manidar bulundu. Ticaret Bakanlığı’nın yapılan çalışmadan haberdar olup olmadığı ve çalışma sonuçlarının uygulamaya sokulup sokulmayacağı bilinmiyor.

İTHALATIN ÖNÜNÜ KESEN GENELGEYE SAVAŞ AÇTILAR

İthalat lobisini harekete geçiren sebep ise yakın dönemde getirilen ek vergiler. Türkiye yerli sanayicisini ve üreticisin korumak için kritik bir genelgeye imza attı. Büyümenin lokomotifi ve istihdam deposu sektörünü daha da güçlendirmek isteyen Bakanlık, geçtiğimiz yılın Ocak ayında 2017/9750 saylı genelge ile boru, profil, motor, pompa, jeneratör, traktör, vites kutuları ile benzer ürünlerde ilave gümrük vergisi uygulamasına gitti. Yerli üreticileri sevindiren karar ile aralarında tekerlekli zirai traktörler, içten yanmalı dizel ve yarı dizel motorların da bulunduğu bazı ürünlerin ithalatında haksız rekabetin önlenmesi için yüzde 5,8 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi. Karar sonrası istediği gibi Türkiye pazarını kullanamayan ithalat lobisi tekrar eski teşviklerine kavuşmak istiyor.

OSD’DEN AÇIK ÇAĞRI: SAKIN ÇIKMASIN!

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD), Türkiye'nin büyük traktör üreticileri ile yaptığı toplantı sonrasında hazırladığı raporda girişimin yaratacağı sakıncalar şöyle sıralandı: “Hükümetimiz sanayicilerden istihdamı arttırma talebinde bulunurken, ithalatı teşvik ederek yerli motor ve vites kutusu üretiminde daralmaya, dolayısıyla da istihdamda azalmaya neden olacaktır. Uygulanması planlanan karar, özellikle traktör motor üretimi için kurulan ve bu çerçevede çalışma yapan “Motor Mükemmeliyet Merkezi” çalışmalarına sekte vuracaktır.