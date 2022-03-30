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Ekonomi Yeşil çatılar susuzluğa çare olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeşil çatılar susuzluğa çare olacak

Geleceğin en büyük sorunlarından susuzluğa yeşil çatılar çözüm olacak. Yeşil çatılar çalışması yapan Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Öğrencisi İrem Çevik, projeyle bir yılda ortalama 9 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacağını söyledi.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Yeşil çatılar susuzluğa çare olacak
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İklim değişikliğinin sel, taşkın ve en önemli sorunlarından biri su kıtlığı. Son on beş yıl içerisinde içme suyunda yüzde 40 azalma oldu. Sadece Bartın’da yapılan bir araştırmada 15 yılda içme suyu 25 bin metre küpten 15 bin metreküpe düştüğü tespit edildi. Geleceğin en büyük sorunlarından susuzluk için kolları sıvayan Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Öğrencisi İrem Çevik de yeşil çatılar projesi yaptı. TÜBİTAK projesiyle yıllık ortalama 9 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacak.

İrem Çevik
İrem Çevik

ENERJİDE DE TASARRUF

  • Türkiye’de sadece bir alışveriş merkezi ve fabrikada kullanılan yeşil çatı enerji tasarrufunu yüzde 13’e çıkardığı gibi yağmur suyunun yeraltı kaynaklarıyla buluşması sağlanıyor. Su kaynaklarına bir alternatifin gerekli olduğunu söyleyen Çevik, “5 yıl içerisinde Bartın’a içme suyu sağlayan kaynağın 25 bin metre küpten 15 bin metre küpe düştüğünü öğrendik. Bu durumda ileride bir su kıtlığı yaşanması kaçınılmaz olacaktı. Beton yapılaşmalar geçirimsiz bir yüzey olduğu için yer altı sularıyla birleşmesini önlüyor. Biz de peyzaj mimarı bakış açısıyla olaya yaklaştık. Sağlıklı temiz içme suyunun olması için alternatif bir su olması lazım. Döngüdeki akan suyu yağmur suyunu bahçede ve banyoda kullanırsınız temiz suyu ise içme suyunda kullanabilirsiniz. Yağmur suyu hasadını kullanmak için yeşil çatıya ihtiyaç yok ancak yağmur suyunu aktarırsanız geçirimsiz yüzeyleri geçirimli hale getirirseniz yer altı sularının beslenmesine olanak sağlarsınız. Bu yüzden biz çözüm olarak yeşil çatıları bulduk” dedi.

YÜZ YIL SONRASI İÇİN

Çevik sözlerine şöyle devam etti: “Halkın yüzde 100’ü olumlu bakıyor. Sadece bir mahallede yıllık 181 bin metreküp tasarruf sağlanabiliyor. 50 mahalle olduğunu düşünürsek 9 milyon metreküp olduğunu söyleyebiliriz. Dünyanın gündemi su kıtlığı bu uygulamalar çok uzun zamandır yapılan bir şey. Bu önlem şimdi için değil yüz yıl sonrası için düşünülmüştür.”

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