Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Yeşil Tarifeye henüz alışamadık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeşil Tarife’ye henüz alışamadık

Enerjide yenilenebilir kaynaklarının kullanılması adına 1 Ağustos itibariyle devreye alınan ‘Yeşil Tarife’ ilk etapta beklenen ilgiyi görmedi. Projede fiyatların normale göre pahalı olmasının engel olduğunu söyleyen Kolen Elektrik Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, “Bunu geleceğin projesi olarak düşünmeliyiz. Halka inmesi için en az 2 yıl tanınmalı” dedi.

Burak Karaca Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 1 Ağustos tarihi itibariyle devreye aldığı ve gönüllülük esasına dayalı Yeşil Tarife (YETA) ile enerji kullanmak isteyen tüketiciler tedarik şirketlerinden yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik temin edebiliyor. Türkiye’de yenilenebilir enerjinin kullanım alanının artması amacıyla devreye alınan programda, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji, güneş enerjisi, jeotermal ve biyokütle kaynaklardan faydalanılıyor. Yeşil Tarife platformunun devreye alınmasından bu yana işleyişi hakkında bilgi veren Kolen Elektrik Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, “Fikir çok iyi olmasına ve güzel tanıtılmasına karşılık pahalı olması yayılmadan önünü kesiyor. Ancak dediğim gibi bunu bugünün uygulaması değil bir gelecek projesi olarak düşünmek gerekir” diye konuştu. Karayurt, bu uygulamanın “halka inmesi” için en az 2 yıl olduğunu belirtti.

Kaya Uğur Karayurt

SİSTEMİN OTURMASI İÇİN ZAMAN TANIMALIYIZ

Daha stabil bir ortamda yeşil tarifenin yoğun ilgiyle karşılanabileceğini söyleyen Uğur Karayurt, organizasyonu şöyle özetledi: “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş elektrik tüketmek isteyenlere özel yeni bir fiyat tarifesi açıkladı. Adını da Yeşil Tarife koydu. Yeşil tarife serbest tüketici olmayan mevcut abonelere uygulanan fiyatlardan daha yüksek.. Enerji birim bedeli yani kilovatsaati 69,97 kuruş olarak belirlenen Yeşil Enerji tarifesinin dağıtım bedeli, fonlar, vergiler dahil fatura dip toplamdaki fiyatı ise abone grubuna göre 95,17 kuruş ile 114,53 kuruş arasında değişiyor. Yeşil Tarife birim fiyatı ulusal tarifeler birim fiyatları ile mukayese edildiğinde yine abone grubuna göre enerji bedelinde yüzde 29 ile yüzde 92, fatura dip toplamında ise yüzde 21 ile yüzde 65 daha yüksek.”

4 MİLYONA YAKIN ABONE ELEKTRİĞİ PAHALI KULLANIYOR

Vatandaşların büyük bölümünün elektrik tarifeleri hakkında yetersiz bilgi sahibi olduklarını aktaran Karayurt, hala indirimli elektrik hakkını kullanmayan 3.8 milyon abone bulunduğunu dile getirdi.

Bu 3.8 milyon abonenin 2.9 milyonunun mesken abonesi olduğunu vurgulayan Karayurt, “Yaklaşık 630 bin civarında ticarethane abonesi serbest tüketici değil ve elektriği ulusal tarifeden çok pahalıya alıyor. Oysa böyle bir hakları var. Çok rahatlıkla bizim gibi enerji şirketleriyle temasa geçerek indirimli elektrik kullanabilirler ve nereden baksanız %15-20 daha ucuza alabilirler. Ek olarak 40.000 civarında sanayi abonesi de enerjiyi ulusal tarifeden kullanarak çok pahalıya mal ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

YEKDEM MALİYETLERİ 10 DOLARA DÜŞECEK

Aralık sonunda 10 yıllık sürenin tamamlandığı YEKDEM ruhsatlarındaki yaşanabilecek gelişmeleri de değerlendiren Uğur Karayurt, şöyle konuştu: “Ruhsatların bitmesi önümüzdeki beş yıl içinde birim YEKDEM maliyetini 19-20 dolar seviyesinden 10 dolara kadar düşürecektir. Bugün geçmişte atılmış doğru adımların meyvelerini yiyoruz. Hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal, biokütle gibi yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretmeyi, bu alanlara yatırım yapmayı teşvik eden destekleme mekanizması ve onun oluşturduğu maliyet bugün yüksek gibi gelebilir. Ancak kabul edelim ki doğru bir hamledir. O sebeple bugün jeotermalden elektrik üretmede Avrupa’da birinciyiz, yine o sayede hidoelektrik santrallerden elektrik üretmede Avrupa’da ilk birkaç ülkeden biriyiz.”

YEŞİL TARİFE DOĞRU KARAR

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olmaktan kurtulmasında; yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmesi meselesi son derece kritik olduğunu söyleyen Karayurt, “Günübirlik değil geleceği, çocuklarımızın geleceğini düşündüğümüzde hiç tartışmasız bu kaynaklardan enerji üretmek en doğru olanı” dedi. YEKDEM maliyetlerinin tüketiciyi ve iş dünyasını zaman zaman fazlasıyla zorladığını hatırlatan Karayurt, buna rağmen bugün gelinen noktada önemli yol katedildiğini ve Türkiye’nin kurulu gücünün 92 bin MW’ı bulduğunu kaydetti. Bu gücün yarısını yenilenebilir kaynakların oluşturduğunu ifade eden Karayurt, “YEKDEM’in faturalardaki ağırlığı da muhtemelen yıldan yıla azalacak” diye konuştu.

ALTERNATİF ENERJİDE ÖNEMLİ İŞLER YAPILDI

Ülkemizin enerji konusundaki ajandasına ve önceliklerine bakıldığında bağımsız bir Türkiye, arz güvenliği, öngörülebilir pazar, verimlilik, akıllı şebeke gibi kavramların sayılabileceğini belirten Uğur Karayurt, tüm bu başlıkları destekleyen konunun yerli ve yenilenebilir enerjiye yatırım olduğunu belirtti. Bu zamana kadar bu alanda çok önemli işlere imza atıldığına dikkat çeken Karayurt, “Bu sene tüketilen enerjinin yüzde 90’a yakınının yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edildiği günleri yaşadık” ifadesini kullandı.

Eşinin hayalini 20 yıl sonra gerçekleştirdi: 300 evin elektriğini üretiyor
EKONOMİ
Eşinin hayalini 20 yıl sonra gerçekleştirdi: 300 evin elektriğini üretiyor
Abone Ol Google News
Kovid aşısı Kasımda geliyor

Kovid aşısı Kasım'da geliyor

Aşılama Aralık ayı ile birlikte daha geniş kesimleri kapsayacak.
Şantaja boyun eğmeyeceğimizi anladılar

Şantaja boyun eğmeyeceğimizi anladılar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'e ilişkin net mesaj verdi.
Halil Sezai tutuklandı

Halil Sezai tutuklandı

​İfade vermesi iki saat sürdü.
ABD Filistin’de darbe yapacak

ABD Filistin’de darbe yapacak

​'Abbas'ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz.'

​Gine Başkanı Conde'nin 'bakana dayak' videosu diye servis edilmişti...
Göçmenleri<br>ölüme terk etti

Göçmenleri
ölüme terk etti

​Fransız donanmasından insanlık dışı uygulama.

Otopsi<br>testeresiyle kestiler

Otopsi
testeresiyle kestiler

​Vahşi cinayetle ilgili şok ayrıntı.
Babamı bile bile ölüme yolladılar

Babamı bile bile ölüme yolladılar

​Lütfi Kırdar'a yapılan insanlık dışı muameleyi anlattı.
Depremzedeye bir yılda 10 bin konut

Depremzedeye bir yılda 10 bin konut

​Tam 9 milyar liralık yatırım.
Beşiktaş'a<br>Portekizli rakip

Beşiktaş'a
Portekizli rakip

​Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu.
Abonelik iptallerinde patlama

Abonelik iptallerinde patlama

​Pedofili içeren film büyük tepkilere yol açtı.
Diagne yıldızlaştı<br>G.Saray tur atladı

Diagne yıldızlaştı
G.Saray tur atladı

​Sarı kırmızılılar Diagne'nin yıldızlaştığı maçtan galibiyetle ayrıldı.
Tutarlı duruş çağrısı

Tutarlı duruş çağrısı

Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ile görüştü.
Yetkisi yok

Yetkisi yok

​Dışişleri Bakanlığından Avrupa'ya sert tepki.
Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

​Sağlık Bakanlığı günlük tabloyu açıkladı.
Faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü

​Tur teknesi battı, yolcular son anda kurtarıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.