Yetkili bayi 2. el otomobil peşinde: Sıfır araca göre kâr oranı daha yüksek

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Altuğ Erciş, Olağan Gelen Kurul toplantısında başkanlığa seçilmesinin ardından, ilk kez otomotiv basınıyla bir araya geldi. Erciş, Türkiye'deki sıfır otomobil satan bayilerin son rakamlarını ve durumlarını değerlendirdi.

AYAKTA KALMAK İÇİN SIFIRI BEKLEYEMEYİZ

Yetkili satıcıların bulunurluk sorununun yanı sıra birçok krizle boğuştuğunu ifade eden Erciş, “ÖTV matrahları, vergilendirme, yüksek kurlar, yüksek enflasyon ile birlikte alım gücünün azalması gibi bir dizi olumsuz konuyla karşı karşıyayız. Tüm bu gelişmeler, bayilerin 2. el araç satışlarına yönelmesi gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Avrupa’da bayilerin toplam satışlarının yüzde 48’ini 2. el araçlar temsil ederken, ülkemizde bu oran yalnızca yüzde 2 seviyesinde kalıyor. Yetkili satıcılık sistemini ayakta tutmak için ABD ve Avrupa’da olduğu gibi 2. el satışlarını kendi bünyemizde yapmalıyız” diye konuştu.

CİRONUN YÜZDE 45’İ 2. EL TİCARETİNDEN

Mevcut durumda yetkili satıcıların sıfır araç yatırımına konsantre olduğunu ifade eden Erciş, “Genel tabloya bakıldığında bayiler şimdiye kadar Türkiye’de ikinci el yatırımını pas geçmiş olsa da, önümüzdeki dönemin en önemli başlıklarından biri bu olacaktır. Bayiler şu anda 1.5 milyon araç satacak potansiyele sahipler ve mevcut koşullar yetkili satıcıların bu kadar adette sıfır araç satmasına imkan vermiyor. Ancak bu da bayilerin potansiyellerini ikinci elde kullanmalarının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Gelecekte yetkili satıcıların cirolarının yüzde 40-45 oranında ikinci elden gelmesini bekliyoruz” dedi.

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7 MİLYONLYUK PAZAR İŞTAH KABARTIYOR

Yetkili satıcıların ikinci el araç satışına odaklanmalarının pazara olumlu yansımaları olacağının altını çizen Erciş, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de 7 milyona yakın bir ikinci el pazarı bulunuyor. Yetkili satıcıların uzmanlıklarını 2. el pazarında da ortaya koyması, hem pazar hem de tüketici açısından olumlu karşılanacaktır. 2. el araç isteyen bir tüketicinin, o marka aracı satan bir yetkili satıcıdan alması bir tercih sebebi olacaktır. İkinci el satış oranını en az Avrupa seviyesine getirmeyi hedefliyoruz.”

500 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Türkiye’de bin 270 yetkili bayi yatırımı olduğunu, bunun tüzel kişilik karşılığının 889, gerçek kişi karşılığının ise 524 olduğunu ifade eden OYDER Başkanı, “Otomotiv perakendecileri olarak da şu anda yaklaşık 120 bin kişiye direkt istihdam veren bir organizasyonuz. Dolaylı olarak bu 500 bini aşkın kişiye tekabül ediyor. Yapmış olduğumuz bu yatırımların geri dönüşünü almak durumundayız ve ikinci el her zaman göz ardı ettiğimiz bir konu olmuştu” dedi.

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