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Yirmi beş dakikada yüzde 100 şarj

Elektrikli otomobillere artan taleple birlikte şarj istasyonlarının sayısı artıyor. DBE Holding iştiraki GIOEV markası alandaki son yatırımlardan birini gerçekleştirdi. DBE Holding Mehmet Taha Pınar, "Şu anda 300 Kilowatt çıkış gücüne sahip yatırımı devreye giren ilk ve tek firma biziz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yirmi beş dakikada yüzde 100 şarj
DBE Holding Mehmet Taha Pınar,.

Elektrikli otomobillere artan taleple birlikte şarj istasyonlarının sayısı artıyor. Bu alanda en son yatırım ise DBE Holding iştiraki GIOEV markasıyla hayata geçirildi. Türkiye’de 300 Kilowatt çıkış gücüne sahip ve yüzde 100 yenilenebilir enerjiden gücünü alan ilk istasyon, İstanbul Yeşilköy’de bulunan Wow Hotel İstanbul’un önünde kuruldu.

HEDEF 400 İSTASYON

DBE Holding Mehmet Taha Pınar, ilk istasyonun ardından önümüzdeki 3 ayda istasyon sayılarının 52’ye, 6 aylık süreçte de toplam istasyon sayılarının 156’ya çıkacağını söyledi. Pınar, 2024 hedeflerinin ise 400 olduğunu açıkladı. Kurulan istasyonların 500 kilometre menzile sahip bir otomobili, otomobilin şarj alma gücüne bağlı olarak 25 dakikada tamamen şarj edebildiğine vurgulayan Pınar, “Şu anda 300 Kilowatt çıkış gücüne sahip yatırımı devreye giren ilk ve tek firma biziz. Geleceğin teknolojisini bugünden kullanıyoruz. Hizmetimizi yüzde 100 yenilenebilir enerjiden veriyoruz" dedi.

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