Yoksulu istihdam teşviği başlıyor

Sosyal yardım alan kişileri istihdam eden işverenlere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca sigorta prim teşviki verilmesine yönelik uygulama, 1 Ocak tarihi itibarıyla resmen başlayacak. Sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşların iş hayatına kazandırılarak istihdam edilmelerini amaçlayan yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca düzenli sosyal yardım sağlanan, gelir testi sonucu gelirinin aylık brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu belirlenen, İŞKUR’a kayıtlı 18-55 yaş arasındaki işsizlerin özel işverenlerce istihdam edilmesi halinde, bu vatandaşların işveren sigorta primi 1 yıl süreyle Bakanlıkça karşılanacak. Bakanlıkça yapılan incelemelere göre, yönetmelikte belirlenen şartları taşıyan, çalışabilir 157 bin yoksul bulunuyor.

KİŞİBAŞINA AYLIK 364 TL

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Bakanlık, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndaki prim ve devlet katkısı oranları dikkate alınarak belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin, işveren hisselerine ait tutarını karşılayacak. Bu kapsamda teşvik miktarının bir kişi için aylık 364 lira düzeyinde olması planlanıyor.

ÜÇ İŞİ REDDETME HAKKI

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı Rahmiye Bozkurt, sosyal yardımlarla istihdam ilişkisinin kurulmasını yerinde bir uygulama olarak gördüklerini söyledi. Yönetmelikle 3 iş önerisini kabul etmeyen kişinin bir yıl süreyle sosyal yardımının kesileceğine işaret eden Bozkurt, şöyle devam etti: “Bu uygulamanın ön koşulu, bireyin şartlarına en uygun işin kendisine önerilmesi olmalıdır. Bu noktada sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılacak detaylı sosyal inceleme çok önemlidir.”