Yollara yerli ve ekolojik kedigözü

Kara yollarında bulunan kedigözü uyarı levhaları reflektör görevinin yanı sıra artık ışık saçacak. Yerli imkanlarla üretilen, güneş enerjisi ile 6 saatte şarj olan ve 24 saat çalışabilen cihaza yurt dışından yerel yönetimler de talipli. Yol kenarını aydınlatan cihaz gece insan ve hayvan hareketliliği görünür olacağı için istenmeyen kazaların da önüne geçecek.

YÜZDE 95 YERLİLİK

Cihaz OSTİM Teknopark’ta yüzde 95 yerlilik ile üretildi. 10 mühendisin 1,5 yılllık bir mesai sonucunda geliştirdiği sistemle kedigözü aydınlatması, güneş enerjisi paneliyle şarj oluyor. Üretici firma yetkilileri sistemin, Türkiye’de çeşitli belediyelerin ilgisini çektiğini vurgulayarak “Avusturalya’da çeşitli belediyeler kedigözü aydınlatması ile ilgileniyor, önümüzdeki günlerde ihraç edeceğiz” dedi.

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10 metreye kadar aydınlatıyor

Cihaz, çift yönlü olmak üzere tek led ampul ile çalışıyor. Kedigözü aydınlatmasının fiyatı 100-130 dolar dolaylarında olacak. Otoyollarda 20 metre aralıklarla bulunan kedigözü levhalarının arkasına kilitli sistemle takılarak 10 metreye kadar bir mesafeyi aydınlatabildiği belirtiliyor. İki levhaya da takılması durumunda karanlıkta kalan nokta kalmıyor. Bu sayede yola çıkabilecek yabani hayvanlardan sürücüler korunacak. Sadece yolun kendisi değil yolun dış kısmı da bu cihazla aydınlatılarak sürücü güvenliği sağlanacak.