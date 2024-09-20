Yurt dışından borçlanmak ucuzladı

2020 yılından beri ilk defa gevşeme döngüsüne jumbo faiz indirimiyle adım atan Fed ile birlikte Türk bankalarının yurt dışından borçlanma maliyetleri de yarım puan aşağıya geldi ve yüzde 5’ten yüzde 4,5’e indi. Merkez Bankası verileri incelendiğinde, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun temmuz sonu itibarıyla 173 milyar dolar olduğu görülüyor. Türk bankalarının ise yurt dışından kısa süreli 7,1 milyar dolar, uzun vadede de 17,8 milyar dolar kredi temin ettiği anlaşılıyor. Yurt dışı borçlanma maliyetlerinin ucuzlaması; Türk bankalarının likidite şoklarına karşı direncini artıracağı gibi finansal istikrarını destekleyecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.