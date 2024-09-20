Yurt dışından borçlanmak ucuzladı

4 yıl aradan sonra faiz indiren Fed’in aldığı kararla birlikte Türk bankalarının yurt dışından borçlanma maliyetleri yarım puan azalarak yüzde 5’ten yüzde 4,5 seviyesine geriledi. Yurt dışı borçlanma maliyetlerinin ucuzlaması; Türk bankalarının likidite şoklarına karşı direncini artıracağı gibi finansal istikrarını destekleyecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Türk bankalarının yurt dışından borçlanma maliyetleri, Fed kararı sonrası yarım puan azalarak yüzde 5’ten yüzde 4,5 seviyesine geriledi. Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, resesyon korkularının da etkili olduğu ABD'de Fed önceki gün politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti.
ŞOKLAR KARŞISINDA DİRENCİ ARTIRACAK
2020 yılından beri ilk defa gevşeme döngüsüne jumbo faiz indirimiyle adım atan Fed ile birlikte Türk bankalarının yurt dışından borçlanma maliyetleri de yarım puan aşağıya geldi ve yüzde 5’ten yüzde 4,5’e indi. Merkez Bankası verileri incelendiğinde, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun temmuz sonu itibarıyla 173 milyar dolar olduğu görülüyor. Türk bankalarının ise yurt dışından kısa süreli 7,1 milyar dolar, uzun vadede de 17,8 milyar dolar kredi temin ettiği anlaşılıyor. Yurt dışı borçlanma maliyetlerinin ucuzlaması; Türk bankalarının likidite şoklarına karşı direncini artıracağı gibi finansal istikrarını destekleyecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
DÖVIZ HESAPLARINA ÖDENECEK FAIZ İÇİN 75 BAZ PUAN İNDİRİM
Küresel piyasalarda Fed yankıları sürerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz hesaplarına yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Merkez Bankası, kasasında tutulan yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 75 baz puan düşürerek, yüzde 4,50'den yüzde 3,75 seviyesine çekti. Karar, Türk Lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin faizle tesis edilen kısmı için geçerli olacak. TCMB haziran ayında da Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının ardından yabancı para hesaplara verilen faizi 25 baz puanla yüzde 4,50 seviyesine indirmişti.