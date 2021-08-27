Yüzde 10 tasarrufun getirisi 7 milyar lira

Küresel iklim kriziyle beraber kaçınılmaz hale gelen enerji verimliliği, tüketicilere de ekonomik açıdan önemli miktarda kazanç sağlıyor. Türkiye’deki 7 milyon ticarethanenin enerji verimliliğine yönelik alınacak önlemlerle tüketimini en az yüzde 10 azaltabileceği ve 7 milyar lirayı aşan tasarruf sağlanabileceği hesaplanıyor. Dünyada enerji verimliliğinin bir gelişmişlik göstergesi olduğunu dile getiren KOLEN Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, “Tasarrufun temelinde durumun tespitinin yapılması yer alıyor” dedi. Evlerde yapılacak elektrik tasarrufunun doğru elektronik eşya seçimiyle başladığına dikkati çeken Karayurt, kullanım alışkanlıklarını kısa sürede değiştirmenin zor olduğunu anlattı.

EŞYANIZI DOĞRU SEÇİN

Elektronik eşya satın alırken enerji verimliliği etiketlerine dikkat edilmesi ve mümkünse verimliliği en yüksek olanın tercih edilmesi tavsiyesinde bulunan Karayurt, ticarethanelerde ise doğru tespitler yapılıp gerekli önlemler alındığında yüzde 10 ila yüzde 30 arasında bir tasarrufun sağlanabileceğine işaret etti. Türkiye’de 7 milyonun üzerinde ticarethane abonesi bulunduğu bilgisini paylaşan Karayurt, “Ticarethane abone grubunda yıllık 60 teravatsaat elektrik tüketimi gerçekleşiyor. Bunun yüzde 10’u dahi tasarruf edilse, 7 milyar liranın üzerinde bir tutardan bahsediyoruz” dedi.

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Kaya Uğur Karayurt

TOPLAM TÜKETİMİN YÜZDE 20’Sİ TİCARETHANEDE

Türkiye’nin geçen yıl elektrik tüketiminin yıllık yaklaşık 300 teravatsaat seviyesinde olduğu bilgisini veren Karayurt, ticarethanelerdeki tüketimin, toplam tüketimin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturduğunu söyledi. Enerji tasarrufunun tedarik ve tüketim olmak üzere iki ayrı başlıkta gerçekleşmesi gerektiğini kaydeden Kaya Uğur Karayurt, “Tasarruf, enerjinin tedariki yani nereden, nasıl, hangi bedel ve şartlarla temin edildiğiyle başlıyor. Enerjinin genel yönetimi, tüketimi, tüketim yönetimi yani verimlilikle devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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