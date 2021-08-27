Ekonomi Yüzde 10 tasarrufun getirisi 7 milyar lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yüzde 10 tasarrufun getirisi 7 milyar lira

Türkiye’de toplam elektrik tüketiminin yüzde 20’sini gerçekleştiren ticarethaneler, yıllık 60 teravatsaat elektrik tüketimi gerçekleştiriyor. Tüketimin en az yüzde 10 azaltabileceğini aktaran KOLEN Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, “7 milyar liranın üzerinde tasarruf sağlanabilir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yüzde 10 tasarrufun getirisi 7 milyar lira
Arşiv

Küresel iklim kriziyle beraber kaçınılmaz hale gelen enerji verimliliği, tüketicilere de ekonomik açıdan önemli miktarda kazanç sağlıyor. Türkiye’deki 7 milyon ticarethanenin enerji verimliliğine yönelik alınacak önlemlerle tüketimini en az yüzde 10 azaltabileceği ve 7 milyar lirayı aşan tasarruf sağlanabileceği hesaplanıyor. Dünyada enerji verimliliğinin bir gelişmişlik göstergesi olduğunu dile getiren KOLEN Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, “Tasarrufun temelinde durumun tespitinin yapılması yer alıyor” dedi. Evlerde yapılacak elektrik tasarrufunun doğru elektronik eşya seçimiyle başladığına dikkati çeken Karayurt, kullanım alışkanlıklarını kısa sürede değiştirmenin zor olduğunu anlattı.

EŞYANIZI DOĞRU SEÇİN

Elektronik eşya satın alırken enerji verimliliği etiketlerine dikkat edilmesi ve mümkünse verimliliği en yüksek olanın tercih edilmesi tavsiyesinde bulunan Karayurt, ticarethanelerde ise doğru tespitler yapılıp gerekli önlemler alındığında yüzde 10 ila yüzde 30 arasında bir tasarrufun sağlanabileceğine işaret etti. Türkiye’de 7 milyonun üzerinde ticarethane abonesi bulunduğu bilgisini paylaşan Karayurt, “Ticarethane abone grubunda yıllık 60 teravatsaat elektrik tüketimi gerçekleşiyor. Bunun yüzde 10’u dahi tasarruf edilse, 7 milyar liranın üzerinde bir tutardan bahsediyoruz” dedi.

Kaya Uğur Karayurt
Kaya Uğur Karayurt

TOPLAM TÜKETİMİN YÜZDE 20’Sİ TİCARETHANEDE

Türkiye’nin geçen yıl elektrik tüketiminin yıllık yaklaşık 300 teravatsaat seviyesinde olduğu bilgisini veren Karayurt, ticarethanelerdeki tüketimin, toplam tüketimin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturduğunu söyledi. Enerji tasarrufunun tedarik ve tüketim olmak üzere iki ayrı başlıkta gerçekleşmesi gerektiğini kaydeden Kaya Uğur Karayurt, “Tasarruf, enerjinin tedariki yani nereden, nasıl, hangi bedel ve şartlarla temin edildiğiyle başlıyor. Enerjinin genel yönetimi, tüketimi, tüketim yönetimi yani verimlilikle devam ediyor” ifadelerini kullandı.

TÜMOSAN’dan güçlü büyüme
EKONOMİ
TÜMOSAN’dan güçlü büyüme

Sanayimiz yeni nesil kredilerle desteklenmeli
EKONOMİ
Sanayimiz yeni nesil kredilerle desteklenmeli

Türkiye İngiltere için önemli bir ticari partner
EKONOMİ
Türkiye İngiltere için önemli bir ticari partner
Abone Ol Google News
Gruplardayız

Gruplardayız

Randers'i 2-1 yenen Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde.
Avrupada havlu attık

Avrupa'da havlu attık

​Trabzonspor deplasmanda Roma'ya 3-0 kaybetti.
Bunu size ödeteceğiz

Biden'dan Kabil'deki terör saldırılarına ilişkin açıklama.

​Çifte saldırı sonrası üçüncü patlama meydana geldi.
Genç dostu şehir; Bursa

Genç dostu şehir; Bursa

​Başkan Aktaş, Bursa'nın gençlik ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.
Tur Fenerbahçe'nin

Tur Fenerbahçe'nin

​Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.
Beşiktaş'ın<br>rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın
rakipleri belli oldu

Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'na düştü.

26 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak.

​Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
İstanbul’un ‘kira’ sorunu
Gündem

İstanbul’un ‘kira’ sorunu

Konut arzının azalması ve artan kiralık konut talebi sadece son birkaç ayda kira fiyatlarında %70’e varan artışlara yol açtı. Kiralık konutta tek sorun zamlar değil. Kiracının 657’ye tabi devlet memuru olması ya da bir memurun kefil olmasını şart koşanlar var. Bazı emlakçılar ev sahibinden 2 bin-2 bin 500 liraya kiraladıkları evleri internet üzerinden bin-bin 500 lira daha pahalıya pazarlıyor.
ABD Başkanı Joe Biden'dan DEAŞ'ın Horasan grubuna saldırı emri
Dünya

ABD Başkanı Joe Biden'dan DEAŞ'ın Horasan grubuna saldırı emri

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da meydana gelen ve 12 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından basın toplantısı düzenledi. Biden, saldırıyı üstlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik sert sözler söyleyerek "Bunu affetmeyeceğiz, unutmayacağız, peşinize düşeceğiz ve bunu size ödeteceğiz" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca patlamaların sorumlusu olduğunu söylediği DEAŞ'ın Horasan grubuna saldırı emri verdiğini açıkladı.
Türkiye İngiltere için önemli bir ticari partner
Ekonomi

Türkiye İngiltere için önemli bir ticari partner

AB’den ayrılan İngiltere, yaklaşık 17 milyar dolar ticaret yaptığı Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının kapsamını genişletiyor. İngiliz İhracat Bakanı Graham Stuart, çok cazip pazar gördükleri Türkiye ile 2022’de kapsamlı müzakereler yapacaklarını söyledi. Stuart, “Türkiye’de yatırım yapan çok sayıda büyük İngiliz oyuncu var. Daha fazlası için onları teşvik edeceğim” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.